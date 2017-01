Video: Slováci podľahli Rusom, vo štvrťfinále vyzvú Švédov

Autor: SITA, dnes 08:14

Zverenci trénera Ernesta Bokroša nazbierali v B-skupine tri body a obsadili štvrté miesto.

Rus German Rubcov bojuje o puk so Slovákom Erikom Černákom počas juniorských majstrovstiev sveta v Kanade. Toronto, 31. decembra 2016. Foto: SITA/AP

TORONTO 1. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov neuspela vo svojom štvrtom vystúpení na juniorských majstrovstvách sveta v Kanade, keď v sobotu v poslednom súboji základnej B-skupiny podľahla v Toronte rovesníkom z Ruska 0:2.Zverenci trénera Ernesta Bokroša v B-skupine obsadili so ziskom troch bodov štvrté miesto a po dni voľna ich na šampionáte čaká štvrťfinále proti víťazom A-skupiny Švédom. Duel sa uskutoční 2. januára od 15.30 h miestneho času (21.30 h SEČ) v montrealskej hale Belle Centre, Slováci sa tam musia sťahovať z Toronta.Slováci v priamom súboji o 3. miesto ťahali za kratší koniec, Rusi ich v stretnutí prestrieľali 30:15. Napriek tomu si brankár Matej Tomek držal čisté konto takmer do polovice zápasu - v 30. min ho prekonal Denis Gurianov. Gólovú poistku Rusov pridal v 50. min Jakov Trenin.

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade - piatok:



Rusko - Slovensko 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Góly: 30. Gurianov (Kvartaľnov, P. Karnauchov), 50. Trenin (Urakov, Beľajev)

Vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:0,, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Rohatsch (Nem.), Šír (ČR) - Kohlmüller (Nem.), Vanoosten (Kan.), 5269 divákov



Zostavy:

Rusko: Samsonov - Sidorov, Rykov, Kudako, Sergačov, Zborovskij, Voronkov, Dronov - Kaprizov, Polunin, M. Vorobiov - Kvartaľnov, P. Karnauchov, Gurianov - Urakov, Rubcov, Trenin - Beľajev, Alexejev.

Slovensko: T. Tomek - Fehérváry, Černák, Michal Roman, Hatala, Bodák, Grman, Košecký, Hain - Hecl, Sádecký, Pataky - Andrisík, Struška, Oško - R. Bondra, A. Ružička, Studenič - Lešťan, M. Sloboda, Miloš Roman

Mladí Rusi začali zostra a už v 10. sekunde Kaprizov trafil žŕdku Tomekovej bránky. Ten istý hráč v 3. min skóroval, ale gól rozhodcovia neuznali, pretože ho dosiahol s vysokou hokejkou. V 15. min Tomek opäť predviedol svoje umenie - betónom zneškodnil pokus súpera od modrej čiary a neinkasoval ani pri dorážke Karnauchova.V druhej časti si Vorobiev v 28. min nakorčuľoval do útočného pásma, no trafil iba žŕdku. Vzápätí putoval na trestnú lavicu M. Sloboda a v početnej výhode Gurianov prekonal Tomeka jednou z dorážok. Neskôr sa Slováci ubránili pri ďalšej presilovke Rusov a stále boli v hre o body.V úvode tretej časti Lešťan iba tesne minul bránku súpera, neskôr tím SR nevyužil početnú výhodu a v 50. min opäť inkasoval - pred Tomekom zostal úplne voľný Trenin a po prihrávke od Urakova spoza bránky zvýšil na 2:0. Slováci v závere neskorigovali v ďalšej presilovke, vo štvrťfinále tak narazia na víťazov základnej A-skupiny Švédov.