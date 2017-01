Video: Fíni zdolali na MS Švajčiarov, Američania Kanaďanov

Autor: SITA, dnes 08:44

Američania v B-skupine zdolali Kanaďanov 3:1, keď rozhodla už prvá tretina.

Americká radosť v zápase proti Kanaďanom. Toronto, 31. decembra 2016. Foto: SITA/AP

TORONTO / MONTREAL 1. januára (WebNoviny.sk) - Hokejisti Švédska a USA sa stali víťazmi základných skupín na majstrovstvá sveta hráčov do 20 rokov v Kanade. Obe spomenuté mužstvá na turnaji zatiaľ nepustili súperom ani bod a postup do štvrťfinále potvrdili sobotňajšími víťazstvami.Američania v B-skupine zdolali Kanaďanov 3:1, keď rozhodla už prvá tretina v nej góly C. Whita a Greenwaya v 5. resp. 7. min. V druhej časti Kanaďania síce skorigovali, ale Bracco gólom na 3:1 ešte v II. tretine spečatil triumf svojho tímu.povedal kouč tímu USA Bob Motzko.Američania sa vo štvrťfinále stretnú so Švajčiarmi, ktorí v sobotu podľahli Fínom 0:2. Fínsky výber sa napriek zisku troch bodov nevyhol baráži o udržanie sa medzi elitou, v ktorej si zmeria sily s lotyšským tímom.zhodnotil švajčiarsky obranca Jonas Siegenthaler a k sobotňajšiemu zápasu dodal:Najlepším hráčom nášho mužstva bol brankár. Všetci korčuliari sme hrali zle, to sa nemôže stávať. Musíme sa z toho poučiť.Kým Rusi narazia vo štvrťfinále na Dánov, na Slovákov čakajú Švédi. Tí si zatiaľ na turnaji pripísali štyri víťazstvá, to posledné v sobotu nad Čechmi 5:2. Hetrikom sa v tomto súboji prezentoval Jonathan Dahlén, Čechom sa podarilo skorigovať až v záverečných minútach zápasu.povedal švédsky obranca Oliver Kylington.

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade - výsledky - sobota:



A-SKUPINA (MONTREAL):



Švédsko - Česko 5:2 (3:0, 1:0, 1:2)

Góly: 9., 38. a 44. J. Dahlén, 1. Asplund, 17. Looke - 54. D. Kaše, 58. Hronek

Vylúčení: 7 5 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0







Fínsko - Švajčiarsko 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)

Góly: 25. Rasanen, 34. Tolvanen

Vylúčení: 1:4, na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0







Tabuľka A-skupiny:

1. Švédsko 4 4 0 0 0 18:6 12

2. Dánsko 4 1 1 1 1 11:15 6

3. Česko 4 1 0 2 1 9:13 5

4. Švajčiarsko 4 0 2 0 2 11:13 4

5. Fínsko 4 1 0 0 3 6:8 3

B-SKUPINA (TORONTO):



USA - Kanada 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Góly: 5. C. White, 7. Greenway, 34. Bracco - 29. Chabot

Vylúčení: 6:8 na 2 min, navyše: 25. Kunin (USA) 5+DKZ za nedovolené bránenie, presilovky: 2:1 oslabenia: 0:0







Konečná tabuľka B-skupiny:

1. USA 4 4 0 0 0 17:6 12

2. Kanada 4 3 0 0 1 21:8 9

3. Rusko 4 2 0 0 2 16:9 6

4. Slovensko 4 1 0 0 3 6:14 3

5. Lotyšsko 4 0 0 0 4 6:29 0



nedeľa 1. januára 2017:voľný deňpondelok 2. januára:štvrťfinále: Dánsko - Rusko (13.00 h / 19.00 h SEČ, Toronto), Švédsko - Slovensko (15.30 h / 21.30 h SEČ, Montreal), USA - Švajčiarsko (17.30 h / 22.30 h SEČ, Toronto), Kanada - Česko (20.00 h / 2.00 h SEČ už v utorok ráno, Montreal)o záchranu - prvý zápas: Fínsko - Lotyšsko (11.00 h / 17.00 h SEČ, Montreal)