Video: Chára asistoval aj zvíťazil, úspešný bol i Budaj

Autor: SITA , dnes 09:28

Slovenský brankár v službách Los Angeles Peter Budaj si pripísal šestnásty triumf v tomto súťažnom ročníku.

Slovenský hokejista Zdeno Chára sa aj na konci roka zapísal do tabuľky produktivity. Foto: archívne, SITA/AP

BOSTON 1. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Zdeno Chára sa rozlúčil so starým rokom víťazstvom a tiež zápisom do tabuľky produktivity.Tridsaťdeväťročný kapitán Bostonu odohral 24:56 min v silvestrovskom súboji proti Buffalu a k víťazstvu 3:1 okrem presnej prihrávky Frankovi Vatranovi na úvodný gól stretnutia prispel aj plusovým bodom a 5 zblokovanými strelami. Chára má z 33 zápasov tejto sezóny bilanciu 2 góly a 7 asistencií. Hráči Bostonu sú v tejto sezóne proti Buffalu stopercentní: 4 zápasy - 4 víťazstvá.Šestnásty triumf v tomto súťažnom ročníku si pripísal slovenský brankár v službách Los Angeles Peter Budaj. Tridsaťštyriročný banskobystrický rodák dvakrát inkasoval v dueli proti San Jose, ale stačilo to na víťazstvo 3:2. Budaj čelil 20 strelám a dosiahol úspešnosť 90%. V útoku Kings sa predstavil Marián Gáborík. Prezentoval sa dvomi strelami, ale do čierneho netrafil. Hráči Los Angeles sa predstavili v domácej aréne Staples Center prvýkrát od 10. decembra a 9 zápasoch na klziskách súperov.Už bez Jaroslava Haláka, ktorý z listiny nechránených hráčov putoval na farmu do Bridgeportu v AHL, zvíťazili hokejisti New York Islanders na ľade Winnipegu 6:2. V domácom tíme chýbal zranený útočník Marko Daňo. Zo slovenských hokejistov sa na Silvestra na ľade NHL predstavil už len Marek Hrivík.Jeho New York Rangers uspel v Denveri nad najslabším tímom aktuálnej tabuľky NHL Coloradom rovnako presvedčivo 6:2, Hrivík počas 10:27 min nebodoval. Obranca Andrej Sekera už po druhý raz chýbal v zostave Edmontonu pre chorobu, Oilers doma prehrali s Vancouver Canucks 2:3 po nájazdoch.Z dvoch tímov naťahujúcich dlhočizné víťazné šnúry pokračuje ďalej tá v podaní Columbusu. Hráči Blue Jackets uspeli na ľade Minnesoty Wild 4:2 a prehru nepoznajú už v 15 zápasoch v rade. Séria triumfov Minnesoty sa zastavila na čísle 12. Podľa Elias Sports Bureau tento duel bol vôbec prvým v histórii štyroch najväčších severoamerických kolektívnych súťaží, v ktorom na seba narazili tímy s minimálne 12 víťazstvami v sérii.Na triumfe Floridy na ľade Dallasu 3:1 mal výrazný podiel aj Jaromír Jágr. Český hokejový nezmar si pripísal bod aj asistenciu. A práve prihrávka na gól Vincentovi Trocheckovi má historické parametre: Ide o 1135. asistenciu 44-ročného Jágra v NHL, čím sa v historickej tabuľke najprestžnejšej hokejovej profiligy vyrovnal Paulovi Coffeymu na 5. mieste. Informuje o tom portál NHL. Pred nimi je už len štvorica Wayne Gretzky (1963), Ron Francis (1249), Mark Messier (1193) a Ray Bourque (1169).