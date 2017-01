Slováci vo štvrťfinále MS dostali od Švédov osem gólov

Autor: SITA, včera 21:15, aktualizované: dnes 00:08

Švédi vo štvrťfinále majstrovstiev sveta hráčov do 20 rokov deklasovali Slovákov 8:3.

Švédsky útočník Alexander Nylander prekonáva slovenského brankára Adama Húsku počas štvrťfinálového zápasu na MS v hokeji do 20 rokov. Montreal, 2. január 2016. Foto: Ryan Remiorz/The Canadian Press via AP

Obrazom: Slováci podľahli Švédom 3:8

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade:

MONTREAL 2. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov vo štvrťfinálovom zápase na svetovom šampionáte podľahla Švédsku 3:8. Najlepšími hráčmi stretnutia boli brankár Adam Húska a útočník Tim Söderlund.zatiaľ na turnaji ani raz neprehrali, pretože aj vo svojej A-skupine získali plný počet 12 bodov zo štyroch zápasov. Slováci na šampionáte v Kanade absolvovali dovedna päť duelov a pripísali si v ňom jediný triumf, v základnej B-skupine v Toronte zdolali Lotyšov 4:2. Na ceste do štvrťfinále prehrali s domácou Kanadou 0:5, s výberom USA 2:5 a s Ruskom 0:2.Slovenský tím v pondelok inkasoval už v 68. sekunde - v presilovke skóroval kapitán súpera Joel Eriksson Ek. Pred prvou sirénou v rozpätí 33 sekúnd Švédi pridali ešte dva presné zásahy - do streleckej listiny sa zapísali Tim Söderlund a Carl Grundström.Za brankárom tímu SR Adamom Húskom navyše dvakrát "zazvonila" žŕdka. V druhej časti sa švédskemu tímu podarilo získať päťgólové vedenie zásluhou zásahov Alexandra Nylandera a Fredrika Karlströma, v 36. min však v presilovke skorigoval obranca Martin Bodák a vzápätí pridal ďalší gól Slovákov útočník Miroslav Struška.V 42. min skóroval aj Adam Ružička, no Švédi si potom poistili postup presnými zásahmi Tima Söderlunda a Liasa Anderssona. Definitívnu podobu výsledku dal autor prvého gólu v zápase - kapitán Švédov Joel Eriksson Ek.Švédi a Slováci na seba narazili vo štvrťfinále aj na predchádzajúcom šampionáte a severania hladko zvíťazili 6:0. . Slovensko dokázalo na juniorských majstrovstvách sveta zdolať "tri korunky" celkovo iba štyrikrát z osemnástich vzájomných stretnutí.Zatiaľ posledné víťazstvo prišlo pred dvoma rokmi v zápase o tretie miesto. V príprave pred týmto svetovým šampionátom sa však Slovákom podaril solídny výsledok - "tri korunky" až v samom závere otočili skóre z 1:3 na 4:3.

ŠTVRŤFINÁLE - MONTREAL:



Švédsko - Slovensko 8:3 (3:0, 2:2, 3:1)



Góly:

01:08 - 1:0 J. Eriksson Ek (R. Asplund, F. Karlstöm) - presilová hra

16:28 - 2:0 T. Söderlund (A. Wingerli, K. Gunnarsson)

17:01 - 3:0 C. Grundström (A. Nylander, L. Carlsson)

26:17 - 4:0 A. Nylander (J. Dahlen, R. Asplund)

33:07 - 5:0 F. Karlström (F. Ahl, R. Asplund)

35:48 - 5:1 M. Bodak (M. Sloboda) - presilová hra

36:54 - 5:2 M. Struška (E. Černák)

41:53 - 5:3 A. Ružička

42:26 - 6:3 T. Söderlund (G. Carlsson)

44:27 - 7:3 L. Andersson (J. Larsson, J. Looke) - presilová hra

57:04 - 8:3 J. Eriksson Ek (R. Asplund, O. Kylington) - presilová hra





Vylúčenia:

00:59 M. Struška - 2 min. (podrazenie)

21:11 M. Struška - 2+10 min. (napadnutie zozadu)

29:07 M. Feherváry - 2 min. (hákovanie)

33:53 J. Eriksson Ek - 2 min. (držanie hokejky)

43:24 M. Feherváry - 2 min. (hákovanie)

55:24 M. Bodák - 2 min. (podrazenie)





strely na bránu: 50:18, vylúčenia: 1:5 na 2 min., navyše: 22. Struška (SR) 10 min za napadnutie zozadu, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, rozhodcovia: D. Burchell (Kan.), J. Hřibik (ČR) - J. Davis (USA), L. Suchánek (ČR)





Zostavy:

Švédsko: Sandström - Gunnarsson, Larsson, G. Carlsson, Kylington, L. Carlsson, Bernhardt, Dahlin - Pettersson, Asplund, Dahlén - A. Nylander, Eriksson Ek, Grundström - Lööke, Andersson, Ahl - Söderlund, Wingerli, Ohlsson - Karlström

Slovensko: Húska - Fehérváry, Černák, Michal Roman, Hatala, Bodák, Košecký, Hain - Hecl, Sádecký, Studenič - Andrisík, Struška, Oško - R. Bondra, A. Ružička, Grman - Lešťan, M. Sloboda, Pataky

Švédsky útočník Carl Grundström sa snaží prekonať slovenského brankára Adama Húsku počas štvrťfinálového zápasu na MS v hokeji do 20 rokov. Montreal, 2. január 2017. Foto: Ryan Remiorz/The Canadian Press via AP

Radosť švédskych hokejistov po góle v sieti Slovenska počas štvrťfinálového zápasu na MS v hokeji do 20 rokov. Montreal, 2. január 2016. Foto: Ryan Remiorz/The Canadian Press via AP

Začiatok duelu Slováci nezvládli - v závere prvej minúty putoval na trestnú lavicu Struška a kapitán súperov Eriksson Ek už po deviatich sekundách využil presilovku strelou z kruhu. Úvod prvej tretiny predznamenal to, ako bude vyzerať celá dvadsaťminútovka. Švédi boli omnoho aktívnejší a vypracovali si mnoho gólových príležitostí. Dve z nich aj premenili, keď v rozpätí 33 sekúnd skórovali Tim Söderlund a Carl Grundström. Navyše, za brankárom Adamom Húskom dvakrát "zazvonila" žŕdka po strelách Erikssona Eka a Karlström.Druhú časť začali Slováci opäť v oslabení, keď na trestnú lavicu zase putoval Struška a od rozhodcov dostal aj "desiatku" za napadnutie zozadu. V nerovnovážnom stave sa skóre duelu nezmenilo, Švédi zvýšili až v 27. min zásluhou A. Nylandera. Piaty gól pridal v 34. min Karlström, ktorý si zastavil puk pred Húskom a poslal ho do jeho bránky. Prišlo však vylúčenie spomenutého švédskeho kapitána Erikssona Eka a v 36. min obranca Bodák s pomocou teču súperovho beka skorigoval na 1:5. Uplynulo iba 66 sekúnd a rozdiel bol už len trojgólový, keď Struška za Sandström usmernil strelu Černáka od modrej čiary. Ešte pred druhou sirénou sa do šance dostal opäť Struška, ale skóre sa nemenilo.Skórovať sa však podarilo Ružičkovi v 42. min - získal puk za bránkou súpera, natlačil sa pred Sandström a bolo 3:5. Švédske mužstvo sa však veľmi rýchlo otriaslo z inkasovaného gólu a o 43 sekúnd neskôr Söderlund trafil do horného rohu Húskovej bránky. Siedmykrát inkasoval slovenský gólman v 45. min pri presilovke súpera, puk za jeho chrbát poslal Andersson. Posledné slovo v zápase patrilo kapitánovi Švédov - Eriksson Ek v početnej výhode poslal za Húsku odrazenú Asplunda.