Video: Rusi, Švédi a Američania postúpili do semifinále MS

Autor: SITA, dnes 00:19, aktualizované: dnes 06:47

Hokejisti Dánska vo štvrťfinále svetového šampionátu do 20 rokov nestrelili ani gól.

Ruský útočník Alexander Polunin v súboji s Dánom Andersom Kochom (3) počas štvrťfinálového zápasu na svetovom šampionáte do 20 rokov. Toronto, 2. január 2017. Foto: Nathan Denette/The Canadian Press via AP

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade:

MONTREAL 3. januára (WebNoviny.sk) - Mladí hokejisti Ruska sa dostali na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Kanade už do semifinále. V pondelkovom štvrťfinále zdolali Dánov hladko 4:0, dva góly zaznamenal Kirill Kaprizov.povedal Kaprizov pre Championat.com. Zaujímavosťou je, že prvý gól stretnutia dosiahol v 9. min Alexander Polunin z polovice hracej plochy - nahodil puk na brankára Lasseho Peterssena a na prekvapenie všetkých padol gól.povedal Polunin pre Championat.com. Súpermi Rusov v semifinále budú Američania, ktorí vydreli triumf nad Švajčiarmi 3:2. Tím USA viedol už 2:0, ale Nico Hischier dvoma presnými zásahmi v presilovkách vyrovnal na 2:2. Američanov posunul do semifinále gól Jordana Greenwaya v početnej výhode zo 47. min.Slováci vo štvrťfinále podľahli rovesníkom zo Švédska 3:8. Zverenci trénera Ernesta Bokroša prehrávali už 0:5, no dokázali skorigovať na 3:5. Súper však pridal ešte tri góly a postúpil do semifinále. V ňom nastúpi proti úspešnejšiemu zo zápasu Kanada - Česko. Tím SR na MSJ obsadil konečné 8. miesto.Hráči Fínska zdolali Lotyšov 2:1 v prvom stretnutí o záchranu, druhý je rovnako v montrealskom Bell Centre na programe v utorok 3. januára o 23.30 h SEČ, prípadný tretí duel naplánovali na 5. 1. Fíni sú prvým tímom v histórii juniorských šampionátov, ktorý ako obhajca titulu bojuje v baráži o udržanie sa v elitnej A-kategórii MS.

ŠTVRŤFINÁLE - TORONTO:



Dánsko - Rusko 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Góly: 20. a 56. Kaprizov, 9. Polunin, 48. Karnauchov

Vylúčení: 5:7 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0







USA - Švajčiarsko 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Góly: 9. Bracco, 11. Kunin, 47. Greenway - 31. a 46. Hischier

Vylúčení: 5:4 na 2 min, navyše: 28. Thürkauf (Švaj.) 10 min za narazenie zozadu, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0