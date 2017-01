Video: Semifinále MS si zahrajú Rusko, USA, Švédsko a Kanada

Autor: SITA, dnes 00:19, aktualizované: dnes 09:26

Hokejisti Dánska vo štvrťfinále svetového šampionátu do 20 rokov nestrelili ani gól, Švajčiari prehrali o gól s Američanmi a v semifinále na seba narazia Kanada a Švédsko.

Američan Tage Thompson v súboji so švajčiarskym útočníkom Timom Haussenerom počas štvrťfinálového zápasu na svetovom šampionáte v hokeji. Toronto, 2. január 2017. Foto: Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Majstrovstvá sveta hokejistov do 20 rokov v Kanade:

MONTREAL 3. januára (WebNoviny.sk) - Rusko, USA, Švédsko a domáca Kanada tvoria očakávanú štvoricu semifinalistov majstrovstiev sveta hokejistov do 20 rokov v Montreale a Toronte. V pondelňajších štvrťfinálových zápasoch sa prekvapenie nekonalo, najbližšie k nemu boli Švajčiari, ktorí podľahli USA o jeden gól 2:3.Ruskí juniori zdolali dánskych hladko 4:0, dva góly zaznamenal Kirill Kaprizov.povedal Kaprizov pre Championat.com.Zaujímavosťou je, že prvý gól stretnutia dosiahol v 9. min Alexander Polunin z polovice hracej plochy - nahodil puk na brankára Lasseho Peterssena a na prekvapenie všetkých padol gól. povedal Polunin pre Championat.com.Súpermi Rusov v semifinále budú Američania, ktorí vydreli triumf nad Švajčiarmi 3:2. Tím USA viedol už 2:0, ale Nico Hischier dvoma presnými zásahmi v presilovkách vyrovnal na 2:2. Američanov posunul do semifinále gól Jordana Greenwaya v početnej výhode zo 47. min, a tiež výkon brankára Tylera Parsonsa, ktorý v závere vytiahol bravúrny zákrok lapačkou proti šanci Hischiera.zhodnotil podľa oficiálnej stránky iihf.com americký útočník Jeremy Bracco a jeho spoluhráč Colin White priznal:Zo švajčiarskej kabíny zaznievali slová sklamania.konštatoval dvojgólový štvrťfinálový strelec Hischier.Slováci vo štvrťfinále podľahli rovesníkom zo Švédska 3:8 a na MSJ obsadili konečné 8. miesto. "Tri korunky" v semifinále nastúpia proti Kanade, ktorá si poradila s Českom 5:3, keď o svojom víťazstve rozhodla až v záverečnej tretine dvoma gólmi Juliena Gauthiera.Po prvej Česi nečakane viedli 1:0, hoci ich domáci výber prestrieľal 11:4.konštatoval Gauthier. Kanaďania nedopustili ďalšie štvrťfinálové zlyhanie po vlaňajšom vo Fínsku, kde podľahli domácemu tímu 5:6.vydýchol si kapitán javorových listov DylanStrome a pridal svoj postreh k semifinálovému súperovi:Česi odohrali dôstojnú partiu, ale so smutným koncom pre nich.sumarizoval tréner Jakub Petr.David Kaše sa s juniorskou reprezentáciou rozlúčil gólom na 1:0. "povedal Kaše podľa hokej.cz.

ŠTVRŤFINÁLE - TORONTO:



Dánsko - Rusko 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Góly: 20. a 56. Kaprizov, 9. Polunin, 48. Karnauchov

Vylúčení: 5:7 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0







USA - Švajčiarsko 3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Góly: 9. Bracco, 11. Kunin, 47. Greenway - 31. a 46. Hischier

Vylúčení: 5:4 na 2 min, navyše: 28. Thürkauf (Švaj.) 10 min za narazenie zozadu, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0