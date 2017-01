Bokroš pochválil brankárov aj defenzívu, problémom ofenzíva

Autor: SITA, dnes 07:43

Slováci na šampionáte v Kanade obsadili konečné 8. miesto.

Slovenský brankár Adam Húska v pondelok síce inkasoval osem gólov, no čelil až 50 strelám súper. Montreal, 2. januára 2016. Foto: SITA/AP

MONTREAL 3. januára (WebNovinysk) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov má za sebou piaty a zároveň posledný duel na svetovom juniorskom šampionáte v Kanade. Zverenci trénera Ernesta Bokroša sa prebojovali do štvrťfinále, v ktorom v pondelok nestačili na rovesníkov zo Švédska a podľahli im 3:8. Slováci tak na turnaji obsadili konečné ôsme miesto.povedal pre agentúru SITA hlavný tréner slovenského mužstva Ernest Bokroš.V pondelkovom súboji jeho tím zaostával v 34. min už 0:5, no ani za nepriaznivého stavu neskladal zbrane. Prišli presné zásahy Martina Bodáka, Miroslava Strušku a Adama Ružičku, po ktorých bol náskok súpera už len dvojgólový.pokračoval Bokroš.Slováci síce na turnaji zvíťazili iba raz, no na ich vystúpení na turnaji možno nájsť aj pozitíva.poznamenal pre agentúru SITA kormidelník slovenských juniorov.Už vysloveným negatívom bola nízka početnosť streľby v podaní slovenského mužstva.dodal.Slovenskí hokejisti na MSJ okrem víťazného zápasu proti Lotyšsku, ktoré s Fínskom bojuje o zotrvanie medzi elitou, odohrali ďalšie zápasy proti semifinalistom turnaja. Proti Švédom absolvovali štvrťfinálový duel, s Rusmi, Kanaďanmi či Američanmi si zahrali v základnej B-skupine.doplnil Bokroš.