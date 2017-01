Video: Budaj inkasoval len raz, Columbus sa blíži k rekordu

Autor: SITA, dnes 07:27

Obrat Washingtonu zavŕšil Alexander Ovečkin.

Slovenský brankár v službách losangeleských Kings Peter Budaj predviedol spoľahlivý výkon na ľade San Jose. 3. januára 2016. Foto: SITA/AP

NEW YORK 4. januára (WebNoviny.sk) - Už iba jedno víťazstvo delí hokejistov Columbusu od vyrovnania rekordnej šnúry bez prehry v NHL, ktorú 9. marca - 10. apríla 1993 stanovil Pittsburgh. Blue Jackets si v utorňajšom zápase poradili s Edmontonom 3:1 a dosiahli šestnástu výhru v sérii. Vo štvrtkovom dueli na ľade Washingtonu môžu zopakovať historické maximum v podaní Penguins.skonštatoval na webe nhl.com prísny tréner John Tortorella. Domáci potvrdili najúspešnejšiu presilovku v lige najprv v 13. min otváracím gólom stretnutia: najlepší strelec tímu Cam Atkinson poslal prihrávku z ľavej strany klziska pred bránku a puk sa do nej odrazil od nohy nič netušiaceho slovenského obrancu Andreja Sekeru.Oilers zásluhou Oscara Klefboma v 26. min síce vyrovnali, ale zakrátko opäť oslabení o jedného muža opäť inkasovali, keď sa presadil švédsky útočník William Karlsson.tvrdí Tortorella o silnej stránke svojho tímu.Slovenský brankár v službách losangeleských Kings Peter Budaj predviedol spoľahlivý výkon na ľade San Jose, kde hostia otočili nepriaznivý vývoj a zvíťazili 2:1 po predĺžení. Tridsaťštyriročného Banskobystričana prekonal iba v druhej tretine Logan Couture, ináč zlikvidoval všetkých ostatných 26 striel a dosiahol úspešnosť zásahov 96,3 percenta.Stále platí, že jeho spoluhráč a krajan Marián Gáborík, ktorý odohral 14:44 min, nebodoval od 10. decembra. O vyrovnanie sa postaral najlepší strelec "kráľov" Jeff Carter, ktorý sa potom asistenciou podieľal na víťaznom góle Tannera Pearsona.Elitný obranca NHL Shea Weber sa predstavil v Nashville prvý raz od letnej výmeny do Montrealu za P.K. Subbana a demonštroval, že ľad v Bridgestone Arene mu stále svedčí. V tretej tretine vyrovnal na 1:1 a Canadiens napokon triumfovali zásluhou Maxa Paciorettyho 30 s pred koncom predĺženia. Weber si obliekal dres Predators jedenásť sezón, posledných šesť bol ich kapitánom. Jeho mikrosúboj so Subbanom sa však nekonal, kanadský zadák karibskej proveniencie je mimo hry pre zranenie v hornej časti tela. Pri oboch góloch hostí asistoval ruský útočník Alexander Radulov, v minulosti tiež hráč "predátorov".Washington zaostával za Torontom po dvoch tretinách 2:4 a ešte v 52. min aj 4:5, napokon však zvíťazil 6:5 po predĺžení. Obrat zavŕšil už v 22. sekunde pridanej päťminútovky najlepší strelec tímu Alexander Ovečkin. Bol to 19. gól ruského kanoniera v predĺžení, čím sa v historickom rebríčku v tejto štatistike vyrovnal na čele Jaromírovi Jágrovi. Marián Hossa je štvrtý s 15 takýmito zásahmi spoločne so Švédom Matsom Sundinom a Rusom Sergejom Fiodorovom. Toronto prehralo prvý raz po piatich víťazstvách, ale aspoň natiahlo šnúru s minimálne bodom na šesť stretnutí.