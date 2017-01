Video: Tatar s gólom a 2 asistenciami, skóroval aj Gáborík

Autor: SITA, dnes 07:33

Hokejisti Detroitu otočili zápas proti Bostonu z 1:4 na 6:5 po samostatných nájazdoch. Tomáš Tatar zaznamenal gól a pridal aj dve asistencie, Zdeno Chára rozdal päť 'hitov' a zápas zakončil s troma mínuskami. Andrej Sekera upozornil na seba asistenciou pri presilovkovom góle Marka Letesta a okrem jednej mínusky zblokoval 4 strely hráčov Floridy. Marián Gáborík strelil gól, ale jeho 'králi' podľahli 'žralokom'.

Útočník Detroitu Tomáš Tatar sa teší z gólu v sieti Bostonu Bruins počas stredajšieho zápasu NHL, v ktorom 'červené krídla' otočili výsledok z 1:4 na 6:5 po samostatných nájazdoch. Tatar vyrovnával na 4:4. Detroit, 18. január 2017. Foto: SITA/AP

Tatar vyrovnával na 4:4

Sekera prihral na gól Letesta

DETROIT 19. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Tomáš Tatar sa výrazne zaslúžil o víťazný obrat Detroitu proti Bostonu vo štvrtkovom domácom súboji NHL Tatar zaznamenal gól a dve asistencie a aj vďaka nemu Red Wings otočili proti Bruins z 1:4 na 6:5 po nájazdoch.citoval web nhl.com Tatara.Hostia vpadli do zápasu ako víchor a po deviatich minútach viedli 3:0, ale v 16. min Tatar prihral Larkinovi na prvý gól domácich. V druhej tretine bolo už 1:4 a práve Tatarov desiaty gól v sezóne v 35. min znamenal priebežné vyrovnanie na 4:4. Slovenský útočník v úniku rutinérsky zakončil z bekhendu pomedzi betóny fínskeho gólmana Tuukku Raska.Iba 21 sekúnd nato bol Boston zásluhou Adama McQuaida opäť bližšie k dvom bodom, ale v 57. min Gustav Nyquist aj zásluhou druhej asistencie Tatara poslal duel do predĺženia. Rozhodli napokon až nájazdy a v nich dánsky útočník Frans Nielsen, Detroit natiahol víťaznú sériu na tri zápasy.Edmonton potreboval na víťazstvo nad Floridou predĺženie, v ktorom o triumfe domácich 4:3 rozhodol necelé tri sekundy pred koncom Connor McDavid. Mladučký kapitán Oilers si pripísal aj dve asistencie a s 54 bodmi (15+39) kraľuje produktivite NHL. Slovenský obranca vo farbách Edmontonu Andrej Sekera upozornil na seba asistenciou pri presilovkovom góle Marka Letesta na 2:0, celkovo odohral 23:22 min a okrem jednej mínusky zblokoval 4 strely súperových hráčov.Zápas dvoch rivalov z Pacifickej divízie Los Angeles - San Jose sa skončil tesným triumfom hostí 3:2. V bránke domácich stál Peter Budaj, ktorý kryl 24 z 27 pokusov hostí. Útočník Marián Gáborík v 36. min strelil kontaktný gól na 2:3, keď sa k nemu výhodne odrazil puk a zakončil do odkrytej časti bránky súpera. Bol to štvrtý gól a deviaty bod Gáboríka v tejto sezóne, ale na body nestačil. Sharks v bezgólovej tretej tretine udržali tesné vedenie a zdolali Kings po tretí raz z piatich duelov v tomto súťažnom ročníku.