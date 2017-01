Video: Po Burem prekonal Gáborík v produktivite aj Jašina

Autor: SITA, dnes 10:38

Marián Gáborík skóroval do siete 'žralokov' a má na konte už 782 bodov v NHL.

Útočník 'kráľov' Marián Gáborík (vpravo) Foto: archívne, SITA/AP

NEW YORK 19. januára (WebNoviny.sk) - Po Pavlovi Burem (779 bodov) prekonal slovenský útočník Marián Gáborík v produktivite NHL už aj ďalšieho bývalého skvelého ruského hokejistu - Alexeja Jašina. Do stredy mali na konte zhodne po 781 bodov, Trenčan však skóroval proti San Jose a osamel na 167. priečke s bilanciou 390+392.Štyridsaťtriročný niekdajší robustný center Jašin pôsobil v najprestížnejšej severoamerickej lige v rokoch 1993 - 2007, bol kapitánom v Ottawe aj New Yorku Islanders, kde svojho času tvoril útočnú formáciu "The Ash Line" s krídlami Arronom Ashamom a krajanom Olegom Kvašom. Gáboríka teraz delia ešte štyri body od kanadského štvornásobného víťaza Stanleyho pohára Clauda Lemieuxa (786), päťbodový náskok má legendárny Švéd Börje Salming (787).