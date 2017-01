MS v hokeji 2021 by mohli byť v Bielorusku a Lotyšsku

Autor: SITA, dnes 15:50

BRATISLAVA 19. januára (WebNoviny.sk) - Bielorusko a Lotyšsko majú záujem spolu organizovať seniorské hokejové majstrovstvá sveta v roku 2021. Obe krajiny podali podklady ku kandidatúre ešte 10. januára. O tom, či táto iniciatíva uspeje, rozhodne Medzinárodné hokejová federácia (IIHF) 19. mája na svojom zasadnutí v nemeckom Kolíne počas MS 2017.Zápasy by sa konali v Rige a Minsku. Hlavné mesto Lotyšska naposledy hostilo svetový šampionát v roku 2006, Bielorusi v roku 2014. Ako vo štvrtok informoval šéf Bieloruskej hokejovej federácie (FHRB) Igor Račkovskij, vyvrcholenie turnaja, teda semifinále a finále, by sa konalo v Minsku.Všetky seniorské svetové šampionáty až do roku 2020 sú už pridelené. V máji 2017 budú svetovú elitu hostiť Kolín a Paríž, budúci rok sa najlepšie tímy predstavia v dánskych mestách Kodaň a Herning. V roku 2019 sa šampionát uskutoční v Bratislave a Košiciach, o rok neskôr potom vo švajčiarskych mestách Zürich a Lausanne.Informáciu priniesol bieloruský portál Pressball.