Video: Hossa zariadil triumf Chicaga, stal sa prvou hviezdou

Autor: SITA, dnes 11:08

Slovenský útočník skóroval po desiatich zápasoch, predtým naposledy pri víťazstve 5:4 nad New York Islanders 15. decembra 2016.

Marián Hossa dostal parádnu prihrávku od Tannera Kera a nepohrdol ňou. Foto: SITA/AP

Hossa skóroval po desiatich zápasoch

Historický večer prežil Henrik Sedin

BOSTON 21. januára (WebNoviny.sk) - Náhradný brankár Scott Darling a strelec veľkých gólov Marián Hossa rozhodli o víťazstve Chicaga na ľade Bostonu 1:0 v piatkovom zápase NHL. Keď sa už oba tímy za bezgólového stavu pomaly pripravovali na predĺženie, Hossa dostal parádnu prihrávku od Tannera Kera a nepohrdol ňou - 1:26 min pred koncom tretej tretiny prekonal Tuukku Raska.Ďalšie góly už nepadli. Hossa sa stal prvou hviezdou zápasu a Darling s 30 zákrokmi a druhým shutoutom v sezóne druhou. Sedemnástemu zásahu svojho syna v tomto súťažnom ročníku NHL sa v TD Garden osobne prizeral aj František Hossa zahalený v drese s číslom 81, keďže v tejto časti sezóny Blackhawks berú na zápasy počas "tripu" aj svojich otcov.Marián Hossa, ktorý pred 9 dňami oslávil 38. narodeniny, po skvelom úvode sezóny dlhší čas hľadal streleckú formu. Skóroval po desiatich zápasoch, predtým naposledy pri víťazstve 5:4 nad New York Islanders 15. decembra 2016. Medzitým vynechal 5 stretnutí pre zranenie v hornej časti tela.povedal Marián Hossa podľa webu NHL. Ku gólu s poradovým číslom 516 v NHL ešte doplnil:Hossov krajan z útoku Chicaga Richard Pánik nebodoval, odkorčuľoval 14 minút. Na druhej strane kapitán Bostonu Zdeno Chára odohral solídnych 22:50 min s jednou mínuskou, ale aj tromi zblokovanými strelami na konci.nerád konštatoval Claude Julien z lavičky Bostonu.Bez bodu v piatok zostal aj útočník Detroitu Tomáš Tatar. Jeho tím na ľade Buffala viedol 1:0 aj 2:1, ale napokon odchádzal s prehrou 2:3 po predĺžení. Kyle Okposo skóroval 26 sekúnd pred koncom nadstavenej päťminútovky. Tatar trikrát vystrelil a pripísal si aj plusový bod, Tomáš Jurčo opäť nehral.So svojím tímom neuspel ani Andrej Sekera, aj keď veľmi tesne. Edmonton doma podľahol Nashvillu 2:3 po nájazdoch, keď v záverečnej "lotérii" uspeli len hráči hostí Ryan Ellis a James Neal. Sekera odkorčuľoval 25:07 min, najviac spomedzi všetkých hráčov Oilers. Zblokoval tri strely súperových hráčov.Historický večer prežil Henrik Sedin. Skúsený švédsky center sa dočkal krásneho jubilea - tísíceho bodu v NHL. Vo víťaznom dueli Vancouveru s Floridou (2:1) práve H. Sedin v 26. min odpovedal na gól českého nezmara Jaromíra Jágra, keď rutinérsky bekhendom zakončil pomedzi betóny bývalého spoluhráča Roberta Luonga. Bol to 233. gól a v súčte s 767 asistenciami tisíci bod 36-ročného rodáka z Örnsköldsviku v 1213. zápase v rámci tzv. regular season NHL. H.Sedin sa stal 85. hráčom v histórii najslávnejšej profiligy s tisíckou bodov na konte a zároveň 38. hokejistom, ktorý to dosiahol v drese jedného klubu a štvrtým Švédom po Matsovi Sundinovi, Nicklasovi Lidströmovi a Danielovi Alfredssonovi. Potreboval na to 16 sezón. Po Sedinovom góle nastalo objatie so všetkými spoluhráčmi, ktorí zo striedačky naskákali na ľad a diváci v hľadisku Rogers Areny tlieskali v stoji. Na svetelnej kocke sa pripomínali fragmenty Sedinovej zámorskej profikariéry. O tesnom víťazstve Canucks rozhodol v 44. min švajčiarsky obranca Luca Sbisa.