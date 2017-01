'Barani' a Nitra otočili výsledok, vo Zvolene predĺženie

Autor: SITA, včera 19:55

V nedeľu sa v Tipsport lige hralo 42. kolo. Nové Zámky viedli na 'baranmi' 2:0, ale nezískali ani bod. Náskok 3:0 nepriniesol body Žilinčanom, pretože Nitre podľahol 3:4. Na domácom ľade uspeli Trenčania aj Martinčania. Pod Pustým hradom sa predlžovalo.

Útočník HKM Zvolen Peter Zuzin v súboji s Eduardom Šedivým z HC Košice počas zápasu 42. kola Tipsport ligy. Zvolen, 22. január 2017. Foto: SITA/Jakub Julény

Banská Bystrica a Nitra otočili výsledok

ZVOLEN 22. januára (WebNoviny.sk) - "Oceliari" zvíťazili na ľade Zvolena 3:2 po predĺžení a v tabuľke majú náskok dvoch bodov pred dvojicou prenasledovateľov - HK Nitra a HC '05 iClinic Banská Bystrica. Zvolenčania zostali na šiestej priečke.Skóre stretnutia otvoril expresne už v 30. sekunde hosťujúci útočník Peter Boltun, ale domácim sa podarilo otočiť na 2:1 gólmi Lukáša Nováka a Juraja Majdana v poslednej minúte druhej tretiny a v prvej minúte tretej časti. "Oceliari" v 59. min vyrovnali zásluhou Jakuba Suju a v predĺžení o ich triumfe rozhodol Eduard Šedivý.Nové Zámky nezískali proti vicemajstrovi z Banskej Bystrice ani bod, nováčik súťaže prehral s "baranmi" 2:3. Po bezgólovej I. tretine domáci získali vedenie zásluhou presných zásahov Kamila Brabenca a Ossiho Saarinena.Ešte pred druhou sirénou však znížil Jordan Hickmott a na 2:2 vyrovnal v 43. min Viačeslav Truchno. Keď už sa zdalo, že duel dospeje do predĺženia, v presilovke rozhodol o triumfe hostí legionár Mathew Maione. Novozámčania zostali na dne tipsportligovej tabuľky.

Tabuľka Tipsport ligy 2016/2017 po zápasoch nedeľňajšieho 42. kola:



1. Košice 43 23 5 3 1 1 10 148:91 87

2. Banská Bystrica 42 25 3 0 4 0 10 142:95 85

3. Nitra 42 26 0 2 1 2 11 154:113 85

4. Žilina 43 19 3 1 3 1 16 137:122 69

5. Poprad 43 16 3 2 3 2 17 123:126 63

6. Zvolen 43 18 1 1 2 1 20 120:135 61

7. Martin 41 17 1 1 1 3 18 112:122 59

8. Trenčín 43 12 2 3 5 1 20 107:132 52

9. Liptovský Mikuláš 42 13 4 1 2 0 22 112:136 51

10. Nové Zámky 42 11 4 0 4 3 20 103:124 48

-----------------------------------------------------------------------

HK Orange 20 20 2 0 0 0 0 18 20:82 6



Poznámka: počet zápasov, výhry - 3 body, výhry po predĺžení - 2 body, výhry po samostatných nájazdoch - 2 body, prehry po predĺžení - 1 bod, prehry po samostatných nájazdoch - 1 bod, prehry - 0 bodov, skóre, body.

Domáce víťazstvá Trenčína a Martina

Tipsport liga 2016/2017 - 42. kolo:

Otočiť výsledok sa podarilo aj hráčom úradujúceho majstra HK Nitra a triumfovali na ľade Žiliny tesne 4:3. Po prvej bezgólovej tretine sa v druhom dejstve roztrhlo vrece s gólmi. V priebehu troch minút sa gólovo presadili Žilinčania Radim Hruška, Juraj Jurík a Rastislav Konečný, ktorí poslali domácich do trojgólového vedenia.O päť minút neskôr prišla gólová trojminútovka hostí, keď skórovali Henrich Ručkay, Jameson Milam a na 3:3 vyrovnal druhým gólom v zápase Henrich Ručkay. O víťazovi rozhodol v 56. min 26-ročný center Lukáš Paukovček. Nitrania triumfovali v druhom zápase za sebou a patrí im 3. miesto v ligovej tabuľke práve pred "vlkmi", ktorí prehrali po troch víťazných stretnutiach.Hokejisti Martina zvíťazili 4:2 nad Liptovským Mikulášom a upevnili si siedmu pozíciu v tabuľke súťaže. Hosťom sa v druhej tretine podarilo skorigovať na 1:2 aj 2:3, ale Sergej Korostin v 44. min pridal štvrtý gól domácich a spečatil tým triumf mužstva z Turca. Martin v nedeľu dosiahol tretiu výhru za sebou. Liptáci sa pohybujú na hrane postupu do play-off.Trenčania vyhrali tesne 2:1 nad Popradom v tabuľke poskočili z deviatej na ôsmu priečku. V prvej tretine poslal "vojakov" do vedenia Jakub Ručkay a gólovú poistku pridal v 39. min Marek Hecl. Popradčanom, za ktorých v 44. min skorigoval Patrik Svitana, akuálne patrí 5. pozícia v tabuľke TL. "Kamzíci" pred duelom v Trenčíne ťahali šnúru štyroch víťazstiev.

HKM Zvolen - HC Košice 2:3 po predĺžení (0:1, 1:0, 1:1 - 0:1)

Góly: 40. L. Novák (Zuzin, Puliš), 41. Majdan (Valenta) - 1. Boltun (Jankovič, L. Nagy), 59. Suja (J. Vašíček), 63. E. Šedivý

Vylúčení: 6:4 na 2 min, navyše: 27. Klhůfek (Zvolen) 5+DKZ za faul kolenom, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Štefik, Fridrich - Výleta, Rojík, 1095 divákov



Zostavy:

Zvolen: S. Baroš - D. Krejči, M. Novák, T. Valenta, Hraško, Plechanov, M. Ivan, Andersons, J. Homer - Šišovský, Puliš, Zuzin - J. Majdan, L. Jurík, Klhůfek - Jurák, V. Fekiač, L. Novák - Habšuda, Iždinský, Dubeň

Košice: Habal - Deyl, M. Dudáš, Jankovič, Matejka, Šmach, J. Vašíček, Koch - L. Nagy, Boltun, Tibor Varga - Jenčík, Suja, Bicek - P. Bartoš, T. Klíma, J. Milý - E. Šedivý, Vrábeľ, Šoltés

HC Nové Zámky - HC '05 iClinic Banská Bystrica 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)

Góly: 34. Brabenec (M. Hudec, Sandgren), 35. Saarinen - 38. Hickmott (Maione), 43. Truchno (Zigo, Kafka), 59. Maione (Truchno)

Vylúčení: 6:5 na 2 min, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Adamec, J. Konc - Orolin, Stanzel



Zostavy:

Nové Zámky: Lundström - V. Čížek, Sandgren, Cardwell, Drtina, Martin Chovan, Mäkinen, Maier, Sucharda - M. Hudec, Brabenec, McParland - M. Paulovič, Kytnár, Saarinen - R. Lelkeš, Čaládi, Lavrovs - J. Tibenský, Dominik Rehák, Fábry

Banská Bystrica: Lawson - Wishart, Maione, V. Mihálik, P. Luža, Kubka, I. Ďatelinka, Matuškin, Gründling - Buc, T. Surový, Hickmott - Truchno, Zigo, Kafka - Lamper, Bortňák, Matoušek - Belluš, Tamáši, Hamráček

MsHK Doxxbet Žilina - HK Nitra 3:4 (0:0, 3:3, 0:1)

Góly: 21. R. Hruška (Marek Hovorka, Juraško), 21. J. Jurík (Š. Novotný, Húževka), 24. R. Konečný (Holovič) - 29. H. Ručkay (Korím, Krištof), 30. Milam (L. Paukovček, H. Ručkay), 31. H. Ručkay (Blackwater, Meland), 56. L. Paukovček (Cope, Timotej Šille)

Vylúčení: 5:8 na 2 min, navyše: 25. Švihálek - 25. Mezei (obaja 5+DKZ za bitku), 25. Cope 10 min za bitku, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Goga, Jonák - Vyšný, Synek, 1402 divákov



Zostavy:

Žilina: T. Tomek - Juraško, D. Brejčák, Denis Rehák, Gutwald, M. Grman, Macejko, Mendrej, Prokop - Marek Hovorka, R. Hruška, L. Handlovský - Š. Novotný, Húževka, J. Jurík - Stupka, Holovič, R. Konečný - Švihálek, Ondruš, Matis

Nitra: Hartzell - Ordzovenský, Milam, Mezei, Pupák, M. Versteeg, Meland, Piačka, Korím - M. Tvrdoň, Marek Slovák, Blackwater - Kutálek, Krištof, H. Ručkay - Bajtek, J. Štefanka, Macík - Timotej Šille, L. Paukovček, Cope

MHC Martin - MHk 32 Liptovský Mikuláš 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)

Góly: 9. Pokrivčák (Surovka), 20. Galamboš (R. Varga), 27. R. Varga (Rusina, Galamboš), 44. Korostin (R. Varga, Galamboš) - 21. M. Sukeľ (Kriška, Uram), 39. Lištiak (Makovský, Piatka)

Vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 1:0, rozhodovali: Snášel, Husár - Bednár, Gajan, 1610 divákov



Zostavy:

Martin: Dzubina - Brňák, Rusina, Pacalaj, Salija, Leško, P. König - R. Varga, Galamboš, Korostin - P. Koyš, Heizer, Rzavský - Surovka, R. Dlouhý, Pokrivčák - Šalka, Jurášek, M. Dvořák

Liptovský Mikuláš: Križan - M. Šiška, Makovský, Mezovský, T. Nádašdi, M. Moravčík, Kadlubiak, Kabáč, Oravec - Uhrík, Róbert Huna, Rudolf Huna - M. Uram, M. Sukeľ, Kriška - J. Sukeľ, Cibák, Števuliak - A. Laco, Piatka, Lištiak