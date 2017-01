Video: Hossa a Pánik skórovali, v Ottawe padlo 13 gólov

Autor: SITA, dnes 07:46, aktualizované: dnes 09:23

Richard Pánik odohral jeden z najlepších zápasov v sezóne - strelil gól, pridal víťaznú asistenciu a mal aj dva plusové body a dve zblokované strely. Marián Hossa poistil triumf Chicaga a mal aj jeden plusový bod. Chárov Boston prehral 1:5 a z triumfu sa netešil ani Tomáš Tatar z Detroitu. Prestrelku s 13 gólmi videli fanúšikovia v Ottawe.

Marián Hossa Foto: archívne, SITA/AP

Hossa má 30 bodov

Chára s dvoma mínuskami, shutout Lundqvista

Laviolette odkoučoval päťstý víťazný zápas v kariére v NHL

DETROIT 23. januára (WebNoviny.sk) - Slovenskí útočníci Richard Pánik a Marián Hossa mali výrazný podiel na triumfe hokejistov Chicaga nad súpermi z Vancouveru 4:2 v nedeľňajšom zápase NHL. Pánik v 15. min otvoril skóre stretnutia, Hossa ho zasa gólom do prázdnej bránky 24 sekúnd pred koncom uzavrel na 4:2. V United Center Slovákom tlieskalo 21 689 divákov, vypredané bolo štvorstýkrát za sebou.Pánik okrem jedenásteho gólu v sezóne pridal aj asistenciu na vedúci gól na 3:2 v 59. min. Bola kuriózna, keďže Pánikova strela sa odrazila od zadného mantinelu priamo na hokejku Jonathana Toewsa, ktorý strelou bez prípravy prekonal Ryana Millera.Podľa štatistík 25-ročný krídelník Pánik odohral jeden z najlepších zápasov v sezóne. Počas vyše 12 minút na ľade z troch striel dal 1 gól, pridal víťaznú asistenciu a mal aj 2 plusové body a 2 zblokované strely. Jeho skúsenejší krajan Hossa zaokrúhlil počet kanadských bodov v sezóne na 30 (18+12), celkovo trikrát vystrelil a mal aj plusový bod.Absolútnou hviezdou zápasu bol Toews. Kapitán Blackhawks bol pri všetkých štyroch góloch domácich, jeden strelil a pri troch asistoval.uviedol Jonathan Toews aj na webe NHL. Švédsky center hostí Henrik Sedin, ktorý len v piatok dosiahol historický míľnik 1000 bodov v NHL, po tesnej strate bodov v závere poznamenal:Ďalší dvaja slovenskí hokejisti v nedeľu zakúsili trpkosť prehry. Hráči Detroitu s Tomášom Tatarom v zostave doma proti hokejistom New Yorku Rangers vôbec neskórovali, tí iba raz a to im stačilo na 2 body. V predĺžení trafil J. T. Miller, Henrik Lundqvist po sérii slabších výkonov vychytal druhý shutout v sezóne a 61. v kariére.uviedol tréner Rangers Alain Vigneault na adresu švédskeho gólmana.Obranca a zároveň kapitán Bostonu Zdeno Chára nechýbal pri prehre svojho tímu na ľade Pittsburghu 1:5. Mal štyri strely, ale na konci zápasu aj dve mínusky. Dva góly Penguins zaznamenal Conor Sheary.povedal na adresu 24-ročného Shearyho kouč Pittsurghu Mike Sullivan.Kapitán domácich Sidney Crosby zaznamenal gól aj dve asistencie a s 28 presnými zásahmi naďalej kraľuje strelcom v NHL. Crosby má zo 40 zápasov 54 bodov rovnako ako jeho ruský spoluhráč Jevgenij Malkin. Lepší v produktivite v celej súťaži je len mladík z Edmontonu Connor McDavid s 56 bodmi.kriticky podotkol tréner Bostonu Claude Julien.Triumf 4:2 na ľade silnej Minnesoty venovali hráči Nashvillu svojmu trénerovi. Peter Laviolette odkoučoval päťstý víťazný zápas v kariére v NHL.uviedol Laviolette na webe NHL. Nashville aj vďaka dvom gólom švédskeho útočníka Filipa Forsberga dosiahol tretie víťazstvo v rade a štvrté z piatich zápasov z "tripu" po klziskách súperov.skonštatoval kapitán Predators Mike Fisher.V gólovej prestrelke na ľade Ottawy domáci viedli po dvoch tretinách 5:3, ale napokon sa tešili hostia z Columbusu po výhre 7:6 po predĺžení. Cam Atkinson najprv priebežne poslal Blue Jackets do vedenia 6:5 a v predĺžení neskôr rozhodol 23. presným zásahom sezóny, keď forhendovým blafákom zakončil nájazd od červenej čiary.vysvetlil Atkinson.