Peter Budaj je šťastný, že opäť pravidelne chytá v NHL

Na jubilejný súboj v tejto sezóne NHL nebude Peter Budaj spomínať v dobrom, jeho tím Los Angeles Kings totiž prehral na ľade New Yorku Islanders 2:4.

Peter Budaj. Foto: archívne, SITA/AP

Dôležitý je postup do play-off

Je vďačný Bohu za šancu

NEW YORK 23. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový brankár Peter Budaj v sobotu odchytal v zámorskej NHL už štyridsiaty tohtosezónny duel v profilige. V ročníku 2016/2017 ich tak má na svojom konte viac ako v období medzi letami 2012 a 2016. Na jubilejný súboj v tejto sezóne však nebude spomínať v dobrom, jeho tím Los Angeles Kings totiž prehral na ľade New Yorku Islanders 2:4.Už v 3. minúte duelu domáci Jason Chimera propagačne a mimo bránky vystrelil, Budaj sa snažil puk vyraziť maskou, ale zrazil ho na ľad a odtiaľ do vlastnej svätyne.povedal Budaj pre agentúru SITA.síce majú kvalitný káder, no v tabuľke Západnej konferencie im patrí až 10. priečka.pokračoval banskobystrický rodák.V sezóne 2010/2011 Kings získali Stanleyho pohár, no do play-off postúpili až z ôsmeho miesta. Spoliehajú sa na šťastie aj teraz?myslí si Peter Budaj.Skúsený slovenský gólman v tejto sezóne patrí medzi stabilné články zostavy Kings, v predchádzajúcich sezónach to však vyzeralo, že vrátiť sa do NHL bude problém. Prišlo však zranenie Jonathana Quicka a situácia sa zmenila.povedal pre SITA Budaj.Kým Budaj mal problémy vrátiť sa do NHL v predchádzajúcich sezónach, tentokrát sa v podobnej situácii ocitol jeho krajan Jaroslav Halák. Vedenie "ostrovanov" ho nedávno poslalo do farmárskej AHL dodal Budaj.