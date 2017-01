Video: Budaj s čistým kontom, Gáborík dal gól, Sekera dva

Autor: SITA , dnes 07:39, aktualizované: dnes 09:31

V NHL sa hralo až 13 zápasov a bodovali aj slovenskí hokejisti. Marián Gáborík strelil víťazný gól 'kráľov' na ľade 'diablov' a Peter Budaj vychytal piate čisté konto v tomto ročníku NHL. Obranca 'olejárov' Andrej Sekera dvakrát prekonal brankára 'žralokov' Camerona Talbota a z triumfu svojho tímu sa tešil ak kapitán Bostonu Zdeno Chára. Chicago podľahlo Winnipegu 3:5, slovenskí krídelníci Marián Hossa a Richard Pánik sa bodovo nepresadili.

Jeden zo zákrokov brankára 'kráľov' Petra Budaja počas štvrtkového zápasu NHL na ľade 'diablov', v ktorom vychytal svoj piaty shutout v tejto sezóne. Newark, 26. január 2017. Foto: SITA/AP

Gáboríkov víťazný gól

Sekera dvakrát prekonat Talbota

Sumáre:

Boston - Pittsburgh 4:3 (0:2, 3:0, 1:1)

Carolina - Los Angeles 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)

New Jersey - Washington 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

New York Islanders - Montreal 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Philadelphia - Toronto 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Florida - Tampa Bay 2:1 po predĺžení (1:1, 0:0, 0:0 - 1:0)

Ottawa - Calgary 2:3 po predĺžení (0:0, 0:2, 2:0 - 0:1)

Minnesota - St. Louis 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Nashville - Columbus 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)

Dallas - Buffalo 4:3 (1:2, 3:1, 0:0)

Chicago - Winnipeg 3:5 (1:2, 2:0, 0:3)

Arizona - Vancouver 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

San Jose - Edmonton 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

NEW YORK 27. januára (WebNoviny.sk) - Piate čisté konto v ročníku a šestnáste v kariére dosiahol v NHL slovenský hokejový brankár Peter Budaj. Vo štvrtok si poradil so všetkými 22 streleckými pokusmi Caroliny a doviedol Los Angeles k víťazstvu 3:0 na súperovom ľade.skonštatoval podľa webu nhl.com 34-ročný Budaj, ktorý sa v druhej tretine blysol parádnym zákrokom hokejkou, keď zmaril tutovku Sebastianovi Ahovi zakončujúceho do odkrytej bránky.dodal Budaj, ktorý nastúpil už na svoj 42. zápas v ročníku v rámci "záskoku" za zranenú jednotku Jonathana Quicka. Má priemer 2,06 inkasovaného gólu, 91,9-percentnú úspešnosť zásahov a na konte 22 víťazstiev.Prvý a rozhodujúci gól duelu dosiahol jeho krajan a spoluhráč Marián Gáborík, ktorý v závere tretej tretiny otvoril skóre. Trenčan zakončil parádnu akciu, ktorú v strednom pásme efektnou zadovkou Drewovi Doughtymu odštartoval Anže Kopitar, obranca sa prehnal po pravom krídle a pred bránkou našiel skvele postaveného Gáboríka, ktorý lišiacky zasunul puk za Cama Warda.Bol to piaty gól a jedenásty bod 34-ročného krídelníka v sezóne.pochvaľoval si asistent Doughty a o Budajovi vyhlásil:Andrej Sekera ako obranca veľa gólov nestrieľa, ale San Jose ich dal vo štvrtok rovno dva a rozhodujúcou mierou sa pričinil o víťazstvo Edmontonu 4:1.Pre 30-ročného zadáka to bol šiesty a siedmy zásah v sezóne, na konte má aj 17 asistencií. Sekera najprv šesť sekúnd pred koncom prvej tretiny vyrovnal na 1:1 a potom v úvode 38. min v presilovke strelil rozhodujúci gól.Jeho spoluhráč Connor McDavid vďaka bilancii 1+1 zvýšil svoj náskok na čele produktivity celej NHL, na konte má už 59 bodov (17+42). Chicago podľahlo Winnipegu 3:5, slovenskí krídelníci Marián Hossa a Richard Pánik sa bodovo nepresadili.22. Marchand (P. Bergeron, K. Miller), 27. Marchand (Pastrňák, Carlo), 31. Riley Nash (Krug, Moore), 41. P. Bergeron (Pastrňák, Spooner) - 8. J. Schultz, 12. Kessel (Crosby, J. Schultz), 51. Hörnqvist (Kunitz)Zdeno Chára (Boston) 26:17 min, 3 strely, 2 "hity", 2 zblokované strely, -1 bod56. GÁBORÍK (Doughty, Kopitar), 56. Lewis (Setoguchi, McNabb), 58. Clifford (Pearson, Martinez)Marián Gáborík 12:39 min, 1+0, +1 bod, 2 strely, Peter Budaj (obaja Los Angeles) 22 zákrokov, úspešnosť 100 %24. Noesen (Zacha, Josefson), 39. Henrique (Cammalleri, Parenteau) - 7. Ovečkin, 19. Burakovsky, 29. Eller (Orlov, Burakovsky), 31. Kuznecov (Orlov, Ovečkin), 59. Kuznecov14. Ladd (De Haan, Leddy), 48. Ladd (Tavares, Leddy), 56. Bailey (Lee, Tavares) - 35. Sh. Weber (Shaw, Beaulieu)13. Simmonds (Konecny), 58. Ľubimov (Streit, Gudas) - 36. W. Nylander (Kadri, Komarov)Martin Marinčin (Toronto) 21:38 min, 1 strelaJ. Jokinen (Trocheck, Yandle), 62. Marchessault (Yandle, J. Jokinen) - 12. Kučerov (Drouin, Killorn)43. Wingels (Claesson), 59. Ch. Wideman (Hoffman, Z. Smith) - 30. Ferland, 39. Monahan (Hamilton, J. Gaudreau), 65. J. Gaudreau (M. Backlund)21. Haula (Parise, Pominville), 33. Graovac (Niederreiter, Dumba), 40. M. Koivu (Mikael Granlund, Niederreiter), 42. Niederreiter (E. Staal, Coyle), 53. Mikael Granlund (Spurgeon, Zucker) - 25. Tarasenko (Schwartz, Lehterä)26. Järnkrok (C. Wilson, Fisher), 30. Zolnierczyk (Sissons, McLeod), 47. C. Smith (Ekholm, Subban), 52. C. Smith (Ekholm, Fisher) - 10. Saad (S. Jones, N. Foligno), 50. Werenski (Dubinsky, S. Jones), 58. R. Murray (Werenski, W. Karlsson)11. Sharp (Klingberg, Korpikoski), 21. Jamie Benn (Spezza, Eaves), 34. Sharp (Shore), 36. Seguin - 4. E. Kane, 10. Moulson (E. Kane, B. Gionta), 39. E. Kane14. Keith (Seabrook, Anisimov), 24. Schmaltz, 37. Kero (P. Kane, T. van Riemsdyk) - 7. Laine (Little, Ehlers), 7. Matthias (Trouba), 56. Copp (Morrissey, Scheifele), 57. Little (Trouba, Laine), 58. Scheifele (Copp, Wheeler)Marián Hossa 16:33 min, 5 striel, -2 body, Richard Pánik (obaja Chicago) 14:36 min, 5 "hitov", 1 strela, 4 tr. min33. Crouse (White, Ekman-Larsson), 45. Burmistrov, 60. Rieder (Vrbata, Hanzal)5. Couture (Bödker, Marleau) - 20. SEKERA (McDavid), 38. SEKERA (Draisaitl), 52. Caggiula, 59. McDavid (Draisaitl)Andrej Sekera (Edmonton) 23:40 min, 2+0, 3 strely