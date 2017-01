Kroták Šatanovou prvou voľbou, vzdal sa ho pre Stümpela

Autor: SITA, dnes 20:50

Miroslav Šatan (vpravo) a Peter Bondra (vľavo) počas sobotňajšieho draftu do Zápasu hviezd hokejovej Tipsport ligy. Bratislava, 28. január 2017. Foto: SITA/Peter Petráš

Nominovaní hráči, ktorí sa zúčastnili sobotňajšieho draftu do Zápasu hviezd hokejovej Tipsport ligy. Bratislava, 28. január 2017. Foto: SITA/Peter Petráš

POPRAD 28. januára (WebNoviny.sk) - Jednotkou sobotňajšieho draftu nominovaných hráčov do Zápasu hviezd hokejovej Tipsport ligy sa stal skúsený útočník Arne Kroták. Vybral si ho Miroslav Šatan do svojho tímu, ktorý neskôr získal aj druhého fanúšikmi zvoleného kapitána Ladislava Nagya a jedného zo spomenutých hokejistov musel vymeniť.Voľba padla na Krotáka, ktorého tak získal do svojho výberu Peter Bondra. Na tréneroch tímov sa obaja manažéri dohodli vopred - tím Petra Bondru povedie Vladimír Országh a výber Miroslava Šatana zasa Rostislav Čada.povedal prvé postrehy po skončení draftu Miroslav Šatan, ktorému Peter Bondra nechal ako hosťovi právo úvodného výberu.Šatanova voľba padla na popradského kapitána Arneho Krotáka, ktorý sa vo veku 44 rokov stal aj symbolicky draftovou jednotkou Zápasu hviezd.s úsmevom zhodnotil Kroták, ktorého však napokon ulovil ako svojho kapitána po výmene za Jozefa Stümpela Peter Bondra.Podobne lišiacky kúsok zopakoval po Šatanovi aj Bondra, ktorý si zasa do svojho tímu zlanáril oboch brankárov. Miroslav Šatan mu ponúkol za Jasona Bacashihuu až dvoch hráčov - Tomáša Surového a Štěpána Novotného.v dobrej nálade hovoril Peter Bondra.Posledný výber draftu patril Petrovi Bondrovi. Ten si ako čerešničku na torte nechal svojho dobrého kamaráta Radoslava Suchého.vtipkoval Bondra a pokračoval:Po záverečnom výbere mal Bondrov tím o jedného hráča viac, to však v samotnom dueli už nemusí byť realitou.tajnostkársky dodal Miroslav Šatan, ktorému momentálne chýba jeden hokejista.