Súťaže zručností vyhrala atlantická divízia, McDavid šokoval

Hráč Chicago Blackhawks Patrick Kane počas súboja zručností. Foto: SITA/AP

Jeho rýchlosť šokovala viacerých

All-Star víkend bez Slovákov

Atlantická divízia úspešnejšia aj v súboji gólmanov

LOS ANGELES 29. januára (WebNoviny.sk) - Devätnásťročný kapitán hokejistov Edmontonu Oilers Connor McDavid víťazstvom v súťaži o najrýchlejšieho korčuliara potvrdil slová, ktoré ho označujú za najrýchlejšieho hráča v NHL. Skrátený ovál dokončil za 13,02 sekundy a na druhé miesto odsunul Nikitu Kučerova z Tampy Bay (13,16 s). Na absolútny rekord Dylana Larkina (13,172 sekundy na celom okruhu) z minulého roku to však nestačilo.McDavid dostal šancu poraziť ho, na Larkinov výkon nakoniec s časom 13,31 s stratil necelých 14 stotín.povedal Connor McDavid.Kapitán Oilers narážal na to, že kým Dylan Larkin sa minulý rok pred svojím pokusom mohol rozbehnúť spoza štartovacej čiary, on nie. Na svojej ceste za tohtoročným víťazstvom za sebou McDavid nechal Nathana MacKinnona (Colorado), tiež veľmi rýchleho korčuliara, ktorý však na mladú hviezdu Edmontonu nestačil. Zvyšok hviezd Národnej hokejovej ligy sa presvedčuje o McDavidovej akcelerácii v každom zápase, mnohí však aj tak zostali šokovaní, aký rýchly dokáže byť.vyjadril sa obranca Anaheimu Cam Fowler.V súťaži o najtvrdšiu strelu sa tretíkrát po sebe radoval z víťazstva ten istý hokejista. Nie však slovenský obor Zdeno Chára, ale Shea Weber, obranca Montrealu. Weberov najrýchlejší pokus mal hodnotu 102,8 míle za hodinu, čiže približne 165,4 kilometrov za hodinu. Na druhom mieste skončil nováčik z Winnipegu Patrik Laine (101,7 mph). Okrem nich dvoch sa tento rok nikto nedostal nad 100 míľ za hodinu.Najtvrdšia strela Drewa Doughtyho mala hodnotu 94,6 mph, Nathan MacKinnon, náhradník za P. K. Subbana, sa dostal maximálne na 92,3 mph. A aj keď sa Shea Weber tešil z víťazstva, oproti posledným rokom sa zhoršil.poznamenal Weber.Minulé dva ročníky vyhral so strelami, ktoré išli rýchlosťou 108,1 a 108,5 míľ za hodinu. Pokus 108,5 mph (174,6 km/h) je dokonca druhý najrýchlejší v histórii. Prekonal ho iba spomínaný Chára, v roku 2012 vypálil na bránku strelu, ktorej rýchlosť bola 108,8 mph (175,1 km/h). Tento rok sa však na All-Star víkende rovnako ako žiadny iný Slovák nezúčastnil.Z celkového víťazstva sa radovali hráči z Atlantickej divízie. Bodovali v rýchlosti presnej streľby (Kyle Okposo, 15,97 s), dva body brali za rýchlych korčuliarov (Nikita Kučerov a Vincent Trocheck) a ďalšie dva body získali za Weberovu najtvrdšiu strelu. Pred poslednou disciplínou, samostatnými nájazdmi, sa eliminovali tímy s najmenším počtom bodov (Metropolitná a Centrálna divízia).V súboji strelcov a gólmanov Atlantickej a Pacifickej divízie boli úspešnejší tí z Atlantickej, zdolali ich 4:1 a mohli sa tešiť z triumfu. Jediný bod pre Pacifickú divíziu v nájazdoch získal Ryker Kesler. Ale nemal by to byť Ryan Kesler, útočník Anaheimu? Nie, ten bol v blízkosti modrej čiary a celý nájazd si natáčal na mobil. Careyho Pricea prekonal jeho šesťročný syn Ryker.Vrcholom All-Star víkendu sú už tradične zápasy, ktoré sa budú hrať vo formáte 3 na 3. Kapitán najúspešnejšieho družstva Carey Price si za súpera pre svoj tím zvolil Metropolitnú divíziu a hrací čas 22.30 h SEČ. V prvom semifinále sa o 21.30 nášho času stretnú hráči z Pacifickej a Centrálnej divízie. Víťazné tímy postúpia do finále, celkový víťaz získa hlavnú výhru, milión dolárov.