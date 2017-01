Video: V Zápase hviezd NHL triumfovala Metropolitná divízia

Autor: SITA, dnes 07:15

V Staples Center sa hralo atraktívnym systémom troch proti trom. Každý zo štvorice výberov jednotlivých divízii NHL zostavili z 11 hráčov: 2 brankárov, 3 obrancov a 6 útočníkov.

Kapitánom víťazného tímu bol Sidney Crosby z Pittsburghu, ktorý zaznamenal gól a asistenciu. Foto: SITA/AP

O finálovom víťazstve rozhodli dva góly

Crosbyho partnerom na striedačke i ľade Ovečkin

All Star Game 2017 - výsledky:

LOS ANGELES 30. januára (WebNoviny.sk) - Hráči výberu Metropolitnej divízie sa v kalifornskom Los Angeles stali víťazmi miniturnaja v rámci Zápasu hviezd NHL 2017.Vo formáte troch stretnutí s dvoma polčasmi na 10 minút si v semifinále zástupcovia Metropolitnej divízie poradili so súpermi z Atlantickej divízie v exhibičnom duchu 10:6 a vo finále potom zdolali obhajcov celkového triumfu, hráčov Pacifickej divízie 4:3. Ešte predtým v druhom semifinále sa tešili hokejisti Pacifickej divízie z hladkého víťazstva nad rivalmi z Centrálnej divízie 10:3.O finálovom víťazstve Metropolitnej divízie rozhodli dva góly v rozpätí 5 sekúnd na rozhraní piatej a šiestej minúty druhého polčasu, ktoré dosiahli Cam Atkinsom a Wayne Simmonds. Otočili nimi vývoj skóre z 2:3 na konečných 4:3. V druhej polovici zápasu chránil bránku neskorších víťazov Braden Holtby (Washington), ktorý za svoj chrbát nepustil ani jeden puk. Víťazný tím získal prémiu 1 milión amerických dolárov.V Staples Center, domovskom stánku hokejistov Los Angeles Kings, sa hralo atraktívnym systémom troch proti trom. Každý zo štvorice výberov jednotlivých divízii NHL zostavili z 11 hráčov: dvoch brankárov, troch obrancov a šiestich útočníkov.Za najužitočnejšieho hráča turnaja (MVP) vyhlásili už spomenutého útočníka víťazného "metropolitného" tímu Wayna Simmondsa (Philadelphia), ktorý vo dvoch zápasoch strelil dovedna tri góly. Kapitánom víťazného tímu bol Sidney Crosby z Pittsburghu, ktorý zaznamenal gól a asistenciu.Crosbyho partnerom na striedačke aj na ľade bol okrem iných aj ruský velikán z Washingtonu Alexander Ovečkin. Trénerom víťazného tímu bol legendárny líder historických štatistík produktivity NHL Wayne Gretzky, ktorý nahradil pôvodne nominovaného Johna Tortorellu. Ten dal pred All Star víkendom v Los Angeles prednosť starostlivosti o chorého psa.informoval portál ESPN. Slovenskí hokejisti v Zápase hviezd chýbali druhý rok po sebe.uviedol Wayne Simmonds na webe NHL.zhodnotil Sidney Crosby.