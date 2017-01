Islanders odpísali Haláka, Greiss predĺžil zmluvu

Autor: SITA, dnes 10:35

Nemecký brankár Thomas Greiss si polepší o 10 miliónov dolárov.

Jaroslav Halák. Foto: archívne, SITA/AP

NEW YORK 31. januára (WebNoviny.sk) - Klub severoamerickej NHL New York Islanders v pondelok predĺžil kontrakt s Thomasom Greissom o tri roky, počas ktorých si tento nemecký brankár polepší o 10 miliónov dolárov.uviedol pre Newsday na margo kontraktu 31-ročný rodák z Füssenu, ktorý v úvode svojho pôsobenia u "ostrovanov" robil najprv dvojku Jaroslavovi Halákovi, neskôr sa chopil šance počas zranenia slovenskej jednotky.Halák je už v súčasnosti na farme v AHL. Greiss v tejto sezóne zasiahol do 25 stretnutí s priemerom 2,25 inkasovaného gólu a úspešnosťou zásahov 92,8 %. V minulosti bol hráčom Pittsburghu, Phoenixu a San Jose. V NHL dosiaľ nastúpil na dovedna 155 duelov. Islanders ho ako voľného hráča angažovali 1. júla 2015.