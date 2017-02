Video: Chára a Tatar skórovali, Sekera a Gáborík asistovali

Autor: SITA, dnes 07:39

Brankár Los Angeles Peter Budaj kryl 30 z 32 striel, ktoré na neho smerovali a víťazný zápas na ľade Arizony ukončil so solídnou úspešnosťou 93,8%.

Zdeno Chára gólom prispel k víťazstvu Bostonu. Foto: archívne, SITA/AP

Do streleckej listiny sa zapísal aj Tatar

Asistencia Sekeru Edmontonu nestačila

DALLAS 1. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára gólom prispel k víťazstvu Bostonu na ľade Tampy Bay v utorkovom zápase NHL 4:3. Kapitán hostí Chára v 48. min strelou bez prípravy z konca pravého kruhu prekonal Bena Bishopa a poslal Bruins do priebežného vedenia 3:2.Bol to štvrtý gól a dvanásty bod v tejto sezóne v podaní čoskoro 40-ročného skúseného zadáka. O treťom triumfe hostí v sérii napokon rozhodol v 53. min Frank Vatrano. Chára odohral 22:17 min a okrem gólu ukončil zápas aj s plusovým bodom.Do streleckej listiny sa v utorok zapísal aj Tomáš Tatar. Jeho dvanásty zásah sezóny sa zrodil v 52. min súboja Detroit - New Jersey (3:4) v presilovej hre, slovenský útočník od pravého kruhu "prepálil" rukavicu brankára hostí Coreyho Schneidera. Domáci vtedy znížili na 2:4, ale body napokon brali iba hostia. Red Wings doplatili na obranné chyby v početnej výhode, až dvakrát dovolili Devils skórovať v oslabení. Ďalší slovenský útočník v drese Detroitu Tomáš Jurčo bol iba medzi náhradníkmi.Z víťazstva 3:2 na ľade Arizony v Glendale sa tešili hráči Los Angeles a s nimi aj slovenské duo Marián Gáborík - Peter Budaj. Gáborík asistoval pri góle kapitána Anžeho Kopitara, ktorý v 11. min vyrovnal na 1:1. Budaj kryl 30 z 32 striel, ktoré na neho smerovali a zápas ukončil so solídnou úspešnosťou 93,8%. Pripísal si 23. víťazstvo v sezóne. Definitívne o ňom rozhodol obranca Jake Muzzin, ktorý skóroval v presilovke 1:49 min pred naplnením 60. minúty. Gáborík vylepšil svoje bodové konto v tomto súťažnom ročníku na 5 gólov a 7 asistencií.V 14-zápasovej bohatej ponuke NHL sa v utorok predstavilo dovedna 8 slovenských hokejistov. Asistencia Andreja Sekeru nestačila Edmontonu, ktorý doma prehral s Minnesotou 2:5. Hosťujúci gólman Darcy Kuemper kryl 41 striel, netradičný strelec Tyler Graovac dvakrát skóroval. Sekera sa prezentoval 18. asistenciou v sezóne, ale aj 3 mínusovými bodmi. So svojím tímom neuspel ani ďalší slovenský obranca Martin Marinčin. Jeho Toronto podľahlo v Dallase 3:6 a Marinčin sa do tabuľky produktivity nezapísal. Hostia vonkoncom nezvládli prvú tretinu, v ktorej päťkrát inkasovali.Zápas San Jose - Chicago sa skončil triumfom domácich 3:1. Na jedinom góle hostí Dennisa Rasmussena z 37. min mal podiel aj Richard Pánik, ktorý si pripísal jedenástu asistenciu v sezóne. Marián Hossa ukončil zápas s mínusovým bodom. Domáci o svojom víťazstve rozhodli v samom závere, keď sa strelecky presadili Tomáš Hertl a Joe Pavelski. V ostatnom čase strelecky produktívny veterán Patrick Marleau zaznamenal 499. gól kariéry. Hokejisti Chicaga prehrali tretíkrát v rade a v tabuľke Západnej konferencie ich na druhom mieste vystriedali práve súperi zo San Jose.