Kopitar prekonal Pálffyho v historickom rebríčku NHL

Autor: SITA, dnes 11:39

Slovinský center Anže Kopitar má už na konte o bod viac ako bývalý slovenský kanonier ŽIgmund Pálffy.

Anže Kopitar Foto: archívne, SITA/AP

GLENDALE 1. februára (WebNoviny.sk) - Kapitán hokejistov Los Angeles a dvojnásobný víťaz Stanleyho pohára Anže Kopitar sa gólom a dvoma asistenciami podieľal na víťazstve Kings v utorňajšom stretnutí na ľade Arizony 3:2 a v historickom rebríčku produktivity NHL prekonal bývalého slovenského útočníka Žigmunda Pálffyho.Dvadsaťdeväťročný slovinský center má po 808 zápasoch - bez výnimky v drese LA - na konte 714 bodov (249+465), čo je o jeden viac, než počas zámorskej kariéry nazbieral kanonier zo Skalice. Na 329 gólov a 384 asistencií potreboval v súčasnosti 44-ročný Pálffy iba 684 duelov - spoločne s Petrom Šťastným a Stanom Mikitom je iba jeden z troch slovenských hokejistov s kariérnym priemerom vyše bod na zápas.Pálffy debutoval v NHL 7. januára 1994. Jeho New York Islanders vtedy zdolali Calgary 6:2, ale nevysoký Záhorák zakončil duel dvoma mínusovými bodmi, keďže bol pri oboch inkasovaných góloch.Skvelý pravý krídelník vo svojom prvom "plnom" ročníku 1995/1996 zažiaril 43 gólmi a 44 asistenciami v 81 stretnutiach. A hneď v ďalšej sezóne si 48 presnými zásahmi utvoril kariérne maximum. V roku 1999 ho vedenie klubu z Long Islandu vymenilo do Los Angeles Kings, kde nadviazal na úspešnú nitriansku spoluprácu s centrom-krajanom a rovesníkom Jozefom Stümpelom.Slováci utvorili údernú formáciu vedno s kanadským ľavým krídelníkom Lucom Robitaillom. Hneď vo svojej prvej sezóne v dresesi Pálffy premiérovo vyskúšal aj play-off. V mužstve bol po Stümpelovom odchode súčasťou útočného komanda známeho akos Jasonom Allisonom v strede a Adamom Deadmarshom na opačnom krídle. Za Kings v základnej časti nastrieľal Pálffy 150 gólov a nazbieral 340 bodovPo výluke 2004/2005 sa populárny "Ziggy" presťahoval do Pittsburghu, za ktorý odohral 42 stretnutí s bilanciou 11+31. Limitovali ho však problémy s ramenom, a tak januári 2006 oznámil ukončenie kariéry v NHL vo veku 33 rokov.charakterizoval majstra sveta z Göteborgu 2002 server nhl.com.