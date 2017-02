Video: Budaj vychytal shutout, Gáborík strelil víťazný gól

Autor: SITA, dnes 07:40

Všetky tri stredajšie zápasy NHL sa skončili triumfom domáceho tímu. Bodovo najúspešnejší tím v doterajšom priebehu ročníka Washington ukončil Bostonu trojzápasovú víťaznú šnúru. Zdeno Chára si do štatistík pripísal iba jednu mínusku. Po troch víťazstvách za sebou neuspela ani Minnesota. Víťazný gól 'kráľov' už v 47. sekunde strelil Marián Gáborík, brankár Peter Budaj vychytal šiesty shutout v sezóne.

Brankár Peter Budaj zneškodnil všetkých 22 streleckých pokusov hráčov Colorada. Foto: archívne, SITA/AP

NEW YORK 2. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský brankár Peter Budaj dosiahol šieste čisté konto v sezóne a celkovo sedemnáste v kariére v Národnej hokejovej lige. Tridsaťštyriročný Banskobystričan v stredajšom zápase zneškodnil všetkých 22 streleckých pokusov hráčov Colorada a Los Angeles Kings triumfovali vysoko 5:0.Víťazný zásah dosiahol už v štyridsiatej siedmej sekunde duelu jeho krajan Marián Gáborík, ktorý sa najlepšie zorientoval v skrumáži pred bránkou Spencera Martina a upratal puk za jeho chrbát. Bol to šiesty gól a trinásty bod čoskoro 35-ročného krídelníka v tejto sezóne. Gáborík sa zároveň 786. bodom v NHL vyrovnal v historickom poradí 4-násobnému víťazovi Stanleyho pohára Claudeovi Lemieuxovi.Bodovo najúspešnejší tím v doterajšom priebehu ročníka Washington ukončil Bostonu trojzápasovú víťaznú šnúru, keď ho na svojom ľade zdolal 5:3. Capitals vo svojom Verizon Center uspeli ôsmykrát po sebe.Bruins, za ktorých Zdeno Chára odohral 23:40 min, sa v tretej tretine zranil podkapitán Patrice Bergeron, keď zblokoval strelu domáceho domáceho obrancu Matta Niskanena. Po pár minútach sa síce ešte vrátil do akcie, ale zakrátko musel z neho už nadobro zísť pre problémy s nohou. Brad Marchand dvakrát skóroval a pri treťom zásahu asistoval, čo ho s celkovo 54 bodmi vynieslo na 3. priečku produktivity v tomto ročníku.Rovnako po troch víťazstvách za sebou neuspela ani Minnesota, ktorá utrpela v Calgary výprask 1:5, keď v tretej tretine inkasovala trikrát. Wild napriek nezdaru zostali na čele Západnej konferencie s 5-bodovým náskokom pred druhým San Jose.