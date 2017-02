Video: Hossa strelil krásny gól, vyrovnal sa Hawerchukovi

Autor: SITA, dnes 07:36

Marián Hossa strelil svoj 518. gól v kariére, v historickom rebríčku kanonierov NHL mu teraz patrí 36. priečka.

Útočník Chicaga Blackhawks Marián Hossa prekonáva brankára Arizony Mikea Smitha počas štvrtkového záípasu NHL. Glendale, 2. február 2017. Foto: SITA/AP

NEW YORK 3. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Marián Hossa svojím devätnástym gólom v sezóne zavŕšil skvelú úvodnú tretinu Chicaga na ľade Arizony v Glendale, kde hostia napokon zvíťazili 4:3.Blackhawks viedli po prvej dvadsaťminútovke štvrtkového zápasu už 3:0 vďaka zásahom Patricka Kana, Ryana Hartmana a 38-ročného Hossu. V 15. minúte sa presadil v presilovke, keď mu puk od pravého mantinelu na os klziska posunul Artemij Panarin, skúsený krídelník sa poľahky zbavil všetkých brániacich hráčov a prekonal Mika Smitha.Pre Hossu to bol 518. zásah v kariére a vyrovnal sa ním bývalému strelcovi Winnipegu Dalovi Hawerchukovi. V historickom rebríčku kanonierov mu teraz patrí 36. priečka, ešte do konca základnej časti 2016/2017 môže dostihnúť Pata Verbeeka (522).