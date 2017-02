Video: Sekera rozdal tri 'hity', päťstogólový Marleau

Autor: SITA, dnes 08:03

Útočník 'žralokov' Patrick Marleau strelil svoj 500. gól v NHL, skóroval aj Marián Hossa, ktorý je v historickom rebríčku najlepších strelcov NHL na 36. priečke. Mike Yeo má za sebou úspešný debut vo funkcii trénera St. Louis. Obrancovia Andrej Sekera a Martin Marinčin nemali dôvod na radosť, ich tímy na ľade súpera neuspeli.

Útočník Patrick Marleau (druhý zľava) pozbieral počas kariéry aj 564 asistencií v 1463 dueloch bez výnimky v drese so žralokom na prsiach. Foto: SITA/AP

NEW YORK 3. februára (WebNoviny.sk) - Patrick Marleau sa stal štyridsiatym piatym päťstogólovým hokejistom histórie NHL. Útočník San Jose zaokrúhlil svoje konto na ľade Vancouveru, keď v desiatej minúte úvodnej tretiny otvoril skóre stretnutia, ktoré Sharks vyhrali 4:1.komentoval Marleau.Tridsaťsedemročný kanadský krídelník pozbieral počas kariéry aj 564 asistencií v 1463 dueloch bez výnimky v drese so žralokom na prsiach. Dvojnásobný zlatý olympijský medailista a s Kanadou aj majster sveta 2003 vedie klubový rebríček v počte zápasov, gólov aj bodov.Mike Yeo má za sebou úspešný debut vo funkcii trénera St. Louis, v ktorej v stredu nahradil Kena Hitchocka. Blues zdolali Toronto so slovenským obrancom Martinom Marinčinom v zostave presvedčivo 5:1. Klub pred zápasom v Scottrade Center slávnostne vyradil dres s číslom päť, ktoré nosieval bývalý kanadský obranca tímu Bob Plager v sedemdesiatych rokoch.Hráči Chicaga mali na ľade Arizony fantastickú prvú tretinu, v ktorej strelil tri góly. V presilovke skóroval aj Marián Hossa, pre ktorého to bol 518. gól v kariére. V historickom rebríčku kanonierov mu teraz patrí 36. priečka, ešte do konca základnej časti 2016/2017 môže dostihnúť Pata Verbeeka (522). Blackhawks nakoniec zvíťazili 4:3.