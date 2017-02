Video: Tatar sa stal prvou hviezdou, zariadil dve tutovky

Autor: SITA, dnes 09:31

Tomáš Tatar v rozpätí 2:20 min v druhej tretine ponúkol spoluhráčom také prihrávkové tutovky, že tí už nemali veľký problém skórovať.

Hráč Detroitu Tomáš Tatar (vpravo) zahviezdil v súboji proti New Yorku Islanders. Foto: SITA/AP

Zetterberg rozhodol tesne pred koncom tretej tretiny

Sekera sa do štatistík produktivity nezapísal

DETROIT 4. februára (WebNoviny.sk) - Dve exportné prihrávky predviedol slovenský hokejista Tomáš Tatar v piatkovom súboji NHL Detroit - New York Islanders. Aj vďaka tomu domáci zvíťazili 5:4 a odlepili sa z poslednej priečky vo Východnej konferencii. Hostia prehrali v siedmom zápase pod vedením Douga Weighta po prvý raz v riadnom hracom čase.Tatar v rozpätí 2:20 min v druhej tretine ponúkol spoluhráčom také prihrávkové tutovky, že tí už nemali veľký problém skórovať. Slovenskému krídelníkovi zasa priniesli honor prvej hviezdy zápasu. Najprv v 33. min Tatar získal puk za bránkou súpera a na dlhé sekundy ho nikomu nepožičal. Keď si po jeho dôkladnom premiešaní konečne našiel výhodnú pozíciu, naservíroval ho Darrenovi Helmovi, ktorý do poloodkrytej bránky vyrovnal na priebežných 2:2.V 35. min predviedol Tatar ďalšiu parádu. Jeho spoluhráč Anthony Mantha vypichol puk Caseymu Cizikasovi na línii útočnej modrej a napokon profitoval z časovanej prihrávky slovenského spoluhráča. Tatar si umne počkal, kým sa Mantha presunul až k brankárovi hostí Thomasovi Greissovi, ktorý nemal nárok. "Trochu som bol nerozhodný, či strieľať alebo prihrávať. Rozhodol som sa pre prihrávku a vyšlo to," uviedol Tatar podľa webu Detroit Free Press.Vyzeralo to tak, že vyrovnaný zápas rozhodne až predĺženie, ale šťastie sa napokon priklonilo na stranu Detroitu. Dvadsaťdva sekúnd pred koncom tretej tretiny za stavu 4:4 domáci kapitán Henrik Zetterberg vyhral buly a sviatočný strelec obranca Danny DeKeyser tretím gólom v sezóne rozhodol o triumfe Red Wings. Puk sa po jeho strele až dvakrát odrazil od hráčov Islanders až za bezmocného Greissa. Tatar má po piatkových dvoch asistenciách na konte 26 bodov a v tabuľke produktivity Slovákov sa dostal na druhé miesto pred Andreja Sekeru (25). Na čele je 31-bodový Marián Hossa." uviedol DeKeyser na webe NHL. Hráči Islanders veľmi chceli zabodovať aj pre svojho 37-ročného spoluhráča Jasona Chimeru, ktorý odkorčuľoval tisíci zápas v NHL a práve on vyrovnal v 58. min na 4:4. Na body to však nestačilo. "" sypal si popol na hlavu obranca Islanders Hickey, ktorý sa posledný dotkol puku pri víťaznom góle Red Wings. Tréner hostí niekdajší skvelý útočník Doug Weight, mal slová útechy pre Hickeyho: "."Zo slovenských hokejistov zasiahol do hry v piatok už len obranca Andrej Sekera, do štatistík produktivity sa nezapísal. Jeho Edmonton prehral na ľade Caroliny 1:2. Za hostí síce skóroval líder kanadského bodovania NHL Connor McDavid, ale o víťazstve domácich rozhodol v presilovke 19-ročný fínsky nováčik Sebastian Aho. Rovnaký výsledok, teda 2:1, sa zrodil aj v zápase Florida - Anaheim. Víťazným gólom oslávil návrat na súťažný ľad po 51-zápasovej odmlke Jonathan Huberdeau. Tak dlho ho trápila achilovka." uviedol Huberdeau. Oslavy floridských navrátilcov zdupľoval Aleksander Barkov, ktorý parádne prihral Huberdeauovi na víťazná zásah. Fínsky center predtým vynechal 15 zápasov pre problémy s chrbtom.Zostávajúce dve stretnutia piatkového programu sa skončili 4:3 po predĺžení. Týmto skóre zdolal Pittsburgh doma Columbus a hráči Calgary triumfovali na ľade súperov z New Jersey. Hrdinom Pittsburghu sa stal Phil Kessel, ktorý vo svojom 800. zápase kariéry v NHL strelil dva góly vrátane víťazného a pridal aj asistenciu. "," hrdo zahlásil Kessel, ktorý má z 50 zápasov na konte rovnaký počet bodov.