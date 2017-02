Video: Budaj zbiera čisté kontá, Hossa a Chára asistovali

Autor: SITA, dnes 09:09

Peter Budaj si pripísal už siedmy shutout v sezóne, tretí za ostatných desať dní.

Peter Budaj v drese Los Angeles Kings si v zápase proti Philadelphii Flyers pripísal siedmy shutout v sezóne. Foto: SITA/AP

Hossa asistoval dvakrát, Chára trikrát

Dvaja hráči dosiahli tristovku

PHILADEPLHIA 5. februára (WebNoviny.sk) - V sobotňajšom zápase NHL hokejisti Los Angeles Kings zdolali Philadelphiu Flyers na jej ľade 1:0 po predĺžení. Slovenský brankár Kings Peter Budaj si pripísal čisté konto v druhom zápase po sebe. Gól neinkasoval už 144 minút a 5 sekúnd. Bola to tiež jeho tretia nula z posledných štyroch stretnutí a siedma v sezóne. Do bránky LA sa však už po zranení pomaly vracia Jonathan Quick, ktorý by mal nahradiť Budaja v pozícii tímovej jednotky Kings. Hráčom Los Angeles sa momentálne darí, zvíťazili v piatich zápasoch po sebe.vyrozprával sa Peter Budaj na webe NHL.Hráči Chicaga zdolali Dallas na jeho ľade 5:3. Aj keď domáci viedli v stretnutí 1:0 a 3:2, na body im to nestačilo. V zostave Blackhawks sa objavili aj slovenskí hokejisti, Marián Hossa si pripísal dve asistencie, Richard Pánik dve trestné minúty. Pre 38-ročného krídelníka Hossu to boli trinásta a štrnásta asistencia v sezóne, dovedna má na konte 33 kanadských bodov v 48 zápasoch. S 19 gólmi je stále najlepším strelcom svojho tímu.Brankár Chicaga Corey Crawford chytil 31 striel hráčov Stars a pomohol svojmu tímu k druhej výhre v rade. Jeho tohtosezónna bilancia proti Dallasu je impozantná: 4 výhry a žiadna prehra. Prvý presný zásah v zápase inkasoval už osem sekúnd po začiatku druhej tretiny, keď ho prekonal Radek Faksa. Blackhawks otočili na 2:1, potom boli opäť bližšie k víťazstvu Stars, keďže viedli 3:2. Patrick Kane strelil vyrovnávajúci gól na 3:3 35 sekúnd po treťom presnom zásahu domácich a Chicago už zápas zo svojich rúk nepustilo. Zásluhu na dvojbodovom zisku si pripísal aj obranca Trevor van Riemsdyk, ktorého druhý gól v sezóne mal prívlastok víťazný.Trevor nie je jediný van Riemsdyk, ktorý v noci strelil víťazný gól. Jeho brat James, ktorý hrá za Toronto, gólom na 6:5 rozhodol o výhre Maple Leafs nad Bostonom. Javorové listy pritom viedli už 4:1, nakoniec sa museli strachovať o výsledok. Pred víťazstvom nad Bruins tri zápasy prehrali. Kapitán Bostonu Zdeno Chára si do štatistík pripísal tri body za asistencie.povedal James van Riemsdyk. Ukončiť sériu prehier pomohol aj William Nylander, mladý švédsky útočník si pripísal svoj prvý hetrik v NHL. Jeho kamarát a bývalý spoluhráč, David Pastrňák z Bostonu, strelil o gól menej. Pre tím českého krídelníka to bola druhá prehra v rade, predtým ťahali trojzápasovú víťaznú šnúru. Obe mužstvá od seba v tabuľke delí len jeden bod, ale Maple Leafs majú o päť odohraných zápasov menej.vyjadril sa tréner Bruins Claude Juliendodal Julien.Tyler Bozak si prihrávkou na víťazný gól dosiahol 300. bod v NHL, James van Riemsdyk zasa odohral svoj 300. zápas za Toronto. Trochu opomenutým hrdinom v mužstve víťazov sa stal Jake Gardiner, ktorý odohral vysoký počet minút (25 min a 41 sekúnd), v bodovaní plus/mínus skončil s bilanciou +3, pripísali mu štyri hity a zblokoval dve strely.