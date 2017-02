Video: Pred 23 rokmi dal Peter Bondra päť gólov 'bleskom'

Autor: SITA, dnes 14:17

Kanonier Washingtonu Peter Bondra sa postaral o víťazstvo nad Tampou Bay 6:3.

Peter Bondra. Foto: archívne, SITA/AP

BRATISLAVA 6. februára (WebNoviny.sk) - V histórii NHL sa dosiaľ 44 hráčom podarilo streliť v jednom zápase päť gólov a 5. februára 2017 uplynulo 23 rokov, čo sa o takýto nevšedný zápis prvý raz postaral slovenský hokejista. Bol ním Peter Bondra, ktorý skvelým výkonom rozhodol o víťazstve Washingtonu nad Tampou Bay 6:3.Vtedajší nový tréner Capitals Jim Schoenfeld spojil v tom čase 25-ročného Bondru do jednej formácie s Dmitrijom Christičom a Dalom Hunterom.citoval oficiálny web washingtonského klubu centra novozloženej úderky Huntera.V spomenutom dueli sa síce vedenia ujala Tampa, ale slovenské krídlo štyrmi gólmi v rozpätí neuveriteľných 4:12 min ešte v prvej tretine roztrhalo šance Lightning na úspech na franforce.vravel o svojom nezabudnuteľnom počine Bondra, ktorý v prostrednej časti duelu zvýšil na 6:1 piatym zásahom.Toľko gólov v jednom zápase v drese Caps predtým dosiahol iba Švéd Bengt-Aake Gustafsson (v dueli 8. januára 1984).vravel Schoenfeld.Bondra s úsmevom pripomenul, že to nebol jeho najlepší strelecký výkon v kariére."Bonzai", ako washingtonskú raketu s dvanástkou na drese v zámorí prezývajú, nezostal jediným Slovákom s päťgólovou vizitkou v stretnutí NHL. Rovnaký počin zopakoval 20. decembra 2007 - vtedy ešte v drese Minnesoty - iný kanonier Marián Gáborík. Naposledy sa v lige piatimi gólmi v jednom dueli prezentoval Švéd Johan Franzén, a to 2. februára 2011 vo farbách Detroitu proti Ottawe.