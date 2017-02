Video: 'Letci' neskórovali, v Barclays Center gólové hody

Autor: SITA, dnes 07:26

Martin Marinčin chýbal v zostave Toronta v zápase proti 'ostrovanom', v ktorom padlo až 11 gólov. O všetky presné zásahy Maple Leafs sa postarali nováčikovia. Ďalšie dva zápasy NHL boli na góly chudobnejšie - 'diabli' prehrali v Buffale a 'letci' ani raz nedokázali prekonať brankára Cartera Huttona.

Útočník 'bluesmanov' Scottie Upshall sa snaží zobrať puk obrancovi Philadelphie Flyers Radkovi Gudasovi počas pondelkového zápasu NHL. Philadelphia, 6. februrá 2017. Foto: SITA/AP

NEW YORK 7. februára (WebNoviny.sk) - Brock Nelson v tretej minúte predĺženia svojím druhým zásahom v zápase rozhodol o víťazstve hokejistov New Yorku Islanders nad Torontom 6:5 v gólovo najúrodnejšom súboji pondelňajšieho programu v NHL. Hostia v Barclays Center viedli 2:1, 4:2 a v 58. min ešte aj 5:4, napokon odišli len s bodom. Andrew Ladd sa v čase 58:31 postaral o vyrovnanie a v pridanej päťminútovke zaúradoval Nelson.skonštatoval Nelson na webe nhl.com.hnevalo trénera Toronta Mika Babcocka, ktorý nezaradil do zostavy slovenského obrancu Martina Marinčina.O všetkých päť gólov kanadského tímu sa postarali nováčikovia - postupne skórovali Nikita Sošnikov, Auston Matthews, Mitchell Marner, Zach Hyman a William Nylander. "Musíme sa zlepšiť. Sezóna ide do tuhého a hráme o dôležité body," podotkol Matthews. Islanders a Maple Leafs teraz delia od seba iba dva body a na oba tímy čaká v záverečnej tretine základnej časti ľúty boj o prienik do play-off Východnej konferencie. Pondelňajším víťazstvom 2:1 nad Buffalom si v ňom polepšili aj hokejisti New Jersey, ktorí majú na konte rovnako 56 bodov ako Islanders, ale o tri odohrané zápasy viac. Philadelphia nestrelila St. Louis ani gól (0:2) a zostáva na 7. priečke.