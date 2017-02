Video: Kings s druhým výpraskom, Budaj inkasoval päť gólov

Autor: SITA, dnes 07:35

NEW YORK 8. februára (WebNoviny.sk) - Štyria slovenskí hokejisti vo dvoch tímoch sa v utorkových zápasoch NHL bodovo nezviditeľnili a ich mužstvá zaznamenali prehry. Druhý výprask 0:5 na ľade súpera po sebe utŕžili hokejisti Los Angeles s Petrom Budajom v bránke. Po neúspešnej nedeli vo Washingtone ich tentoraz oznámkovali päťkou v Tampe.Tretia hviezda uplynulého týždňa Budaj tentoraz dochytal stretnutie, ale s chabým vysvedčením: 16 zákrokov z 21 striel a úspešnosťou zásahov 76,2%. Portál NHL pripomína, že Budaj inkasoval deväťkrát vo dvoch zápasoch, pričom predtým si trikrát zo štyroch stretnutí pripísal shutout. Útočník Marián Gáborík počas necelých 16 minút na ľade dvakrát vystrelil a ukončil súboj s 1 mínuskou.uviedol slovinský kapitán Los Angeles Anže Kopitar. Poslednému tímu vo Východnej konferencii Tampe pomohol k hladkému víťazstvu dvojgólový strelec Nikita Kučerov a 28 zákrokmi a prvým shutoutom v sezóne brankár Ben Bishop.uviedol Bishop na webe NHL.Tampa sa bodovo dotiahla na Detroit, ktorý prehral doma s Columbusom 2:3 po predĺžení. Rozhodol svojím desiatym gólom v sezóne mladý obranca hostí Seth Jones. Slováci v drese Detroitu Tomáš Tatar a Tomáš Jurčo si obaja pripísali po jednej strele na bránku.vyhlásil Jones. Hráči Red Wings sa v novej sezóne presťahujú z Joe Luis Areny do Little Caesars Areny.stručne zhodnotil tesnú prehru tréner Detroitu Jeff Blashill.Dvadsaťročný fínsky útočník a zároveň tohtosezónny nováčik Mikko Rantanen bol hlavnou hviezdou súboja Colorado - Montreal (4:0). Na hladkej výhre posledného tímu tabuľky NHL sa podieľal hetrikom, svojím prvým v slávnej profilige. Hostia prehrali štvrtýkrát v rade, zatiaľ čo domáci si pripísali druhé víťazstvo v sérii prvýkrát od 19., resp. 21. novembra. Predtým v sobotu zdolali Winnipeg 5:2, čím ukončili 9-zápasovú sériu prehier.Na plný plyn naďalej šliapu hokejisti Washingtonu. Víťazstvo 5:0 nad hráčmi Caroliny je pre nich desiatym domácim v sérii, brankár Braden Holtby sa na ňom podieľal 23 zákrokmi a siedmym shutoutom sezóny sa dotiahol na lídra tejto štatistiky Petra Budaja. Celkovo Holtby zaokrúhlil počet zápasov bez inkasovaného gólu v NHL na tridsať.uviedol švédsky útočník Capitals Marcus Johansson, ktorý v zápase zaznamenal gól aj asistenciu. Obhajca Prezidentskej trofeje Washington aktuálne má na konte už 80 bodov a na čele Východnej konferencie náskok 7 bodov pred Columbusom. Na Západe najlepšia Minnesota má o 5 bodov menej ako Washington.