Rebríček Top 20 najlepších albumov roka 2016

Lemonade od Beyoncé je albumom roka podľa kritikov. V prvej päťke sú aj albumy Davida Bowieho, Franka Oceana, Chance the Rappera a Solange.

Americká speváčka Beyoncé. Foto: archívne, SITA/AP

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) - Najlepším albumom roka 2016 podľa kritikov je Lemonade americkej speváčky Beyoncé. Menovaná šiesta štúdiovka, z ktorej pochádzajú single Formation či Sorry, sa umiestnila na prvom mieste takzvaného, ktorý zostavila BBC.Tridsaťpäťročná rodáčka z Houstonu tak predbehla aj album Blackstar zosnulého anglického hudobníka Davida Bowieho či Blond Franka Oceana, ktoré obsadili druhú a tretiu priečku. Štvrté miesto patrí Chance the Rapperovi a jeho nahrávke Coloring book, za ním nasleduje sestra Beyoncé Solange so štúdiovkou A Seat At The Table.Top desiatku dopĺňajú albumy Kanyeho Westa, A Tribe Called Quest, Radiohead, Angel Olsen a Mitski. V rebríčku, ktorý má dovedna 20 priečok, sa tiež umiestnili Leonard Cohen, Rihanna, Bon Iver či The 1975. BBC rebríček zostavila na základe 25 zoznamov najlepších albumov roka, ktoré zverejnili magazíny ako sú Billboard, Rolling Stone, NME ale aj Cosmopolitan, denník The Times či portál Digital Spy. Spomínaná Beyoncé sa na prvom mieste objavila v deviatich z nich.

Rebríček najlepších albumov roka 2016:

1. Beyoncé - Lemonade

2. David Bowie - Blackstar

3. Frank Ocean - Blond

4. Chance The Rapper - Coloring Book

5. Solange - A Seat At The Table

6. Kanye West - Life Of Pablo

7. A Tribe Called Quest - We Got It From Here

8. Radiohead - A Moon Shaped Pool

9. Angel Olsen - My Woman

10. Mitski - Puberty 2

11. Leonard Cohen - You Want It Darker

12. Rihanna - Anti

13. Anderson .Paak - Malibu

14. Bon Iver - 22, A Million

15. The 1975 - I Like It When You Sleep...

16. Anohni - Hopelessness

17. Car Seat Headrest - Teens of Denial

18. Nick Cave & The Bad Seeds - Skeleton Tree

19. Christine & The Queens - Chaleur Humaine

20. Kaytranada - 99/9%

Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com.