Peter Bič Project opäť znie v zahraničnom étery

Slovenská kapela Peter Bič Project sa znova teší z pozornosti zahraničia. Posledné predvianočné dni strávili stovky kilometrov od domova.

Kapela Peter Bič Project predstavil svoj novinku Calling You v slovinskom Radio1. Foto: Darja Štravs Tisu

Obrazom: Peter Bič Project v Slovinsku

BRATISLAVA 23. december (WebNoviny.sk) - Posledné dni pred Vianocami ľudia zvyčajne podľahnú predvianočnému zhonu. Kapela Peter Bič Project tieto dni strávila v slovinskej Ľubľane! V najpočúvanejšom slovinskom rádiu Radio1, obdobe nášho Expresu, predstavili slovinskému národu novinku Calling You, ktorú nahrali s Dariom G.Len niekoľko dní po zverejnení videosinglu Dario G a Peter Bič Project – Calling You, sa kapele dostavili prvé ohlasy zo zahraničia. Po tom, ako sa nahrávka dostala k vedeniu slovinského Radio1, obdržali pozvanie predstaviť pieseň naživo v étery slovinskej jednotky na trhu. Kapela posledné dni zažívala malé De Ja Vu. Pred troma rokmi sa so svojou skladbou Hey Now u Slovincov stali najhranejšou skladbou za rok 2013. S Calling You nadväzujú na úspech z pred troch rokov.okomentoval Peter Bič, líder zoskupenia Peter Bič Project, svoju návštevu v ďalekom Slovinsku.Peter Bič Project a Dario G sa tohto roku na niekoľko dní zavreli do nahrávacieho štúdia, kde upravovali a nahrávali skladby, ktoré Angličan zložil a je z nich cítiť jeho povestný rukopis. Pod konečnú úpravu piesní sa však podpísali aj členovia kapely Peter Bič Project a v skladbách zanechali i svoj hudobný vplyv. Momentálne sa všetci tešia z troch nahraných spoločných piesní. Prvú z nich, s názvom Calling You predstavili v Decembri.Novinka poukazuje na to, že i smutné chvíle sa dajú obrátiť na chvíle radosti. Videoklip je ladený do zimnej atmosféry. Samotná skladba opisuje ľútostné pocity a výzvu, respektíve volanie, aby sa tieto pocity zmenili. V tomto duchu sa nesie i videoklip. Na obraze sa premieta niekoľko príbehov so smutnými situáciami, pri ktorých hrdinovia príbehov túžia po zmenách a práve Dario G a Peter Bič Project prostredníctvom svojej hudby a svetla tieto pochmúrne nálady menia a vyzdvihujú ich do radosti.