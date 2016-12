Speváčka Selena Gomez prekvapila choré deti v nemocnici

Autor: SITA, včera 19:10

Dvadsaťštyriročná interpretka prekvapila malých pacientov v Cook Children's Medical Center v texaskom meste Fort Worth.

Selena Gomez Foto: archívne, SITA/AP

BRATISLAVA 25. decembra (WebNoviny.sk) – Americká speváčka a herečka Selena Gomez na Štedrý deň navštívila choré deti v jednej z texaských nemocníc.Dvadsaťštyriročná interpretka prekvapila malých pacientov v Cook Children's Medical Center v meste Fort Worth, kde s deťmi podľa nemenovaného zdroja portálu E! News trávila voľný čas a tiež ozdobovala koláčiky.," uviedol anonym. Pacienti a ich rodiny sa neskôr pochválili s nečakanou návštevou fotografiami, ktoré zverejnili napríklad na službe Instagram.

Selena Marie Gomez je známa najmä zo seriálu Kúzelníci z Waverly (2007 - 2012). Zahrala si aj v snímkach Ramona (2010), Popoluška v Monte Carle (2011), Muppets (2011), Spring Breakers (2012), Preteky s časom (2013) a svoj hlas prepožičala animovaným postavičkám vo filmoch Horton (2008), Arthur a Maltazardova pomsta (2009), Arthur a súboj dvoch svetov (2010), Hotel Transylvánia (2012) či Hotel Transylvánia 2 (2015).



So svojou skupinou The Scene vydala albumy Kiss & Tell (2009), A Year Without Rain (2010) a When The Sun Goes Down (2011). Ako sólová interpretka má na konte štúdiovky Stars Dance (2013), Revival (2015) a kompiláciu For You (2014).

Informácie pochádzajú z webstránky www.eonline.com a archívu agentúry SITA.