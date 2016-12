Vo veku 53 rokov zomrel spevák George Michael

Autor: SITA, dnes 07:57, aktualizované: dnes 08:56

George Michael. Foto: archívne, SITA/AP

LONDÝN 26. decembra (WebNoviny.sk) - Vo veku 53 rokov zomrel britský spevák a skladateľ George Michael, informovala v pondelok spravodajská stanica BBC s odvolaním sa na jeho vydavateľa.George Michael, ktorý začal svoju kariéru v 80. rokoch v skupine Wham! a neskôr pokračoval ako sólový umelec, zomrel v obci Goring v grófstve Oxfordshire.uviedol vydavateľ. Príčinu smrti neuviedol. Podľa polície však k nej nedošlo za podozrivých okolností.George Michael bol obdarený výnimočne dobrým vzhľadom a nádherným hlasom. V posledných rokoch však zápasil s mnohými problémami, vrátane zdravotných, a so závislosťami od omamných látok. Hlas mal však stále vynikajúci a zdalo sa, že jeho rozsah takmer nemá žiadne hranice - hoci s jeho výstredným, nevyspytateľným správaním to bolo horšie.Hudobník bol pre opačné pohlavie príťažlivý. O jeho sexuálnej orientácii však fanúšikovia nevedeli. Až do roku 1998, keď ho zatkli za necudné správanie na verejných toaletách v Los Angeles, kde ho spozoroval tajný policajt.