Ktorá celebrita je najväčším filantropom? Tu je rebríček.

V rebríčku Celebs Gone Good, ktorý každoročne zostavuje nezisková organizácia Do Something, sa objavili Beyoncé, Taylor Swift či Demi Lovato.

Beyoncé dominuje zoznamu osobností angažovaných vo filantropii. Foto: SITA/AP

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Americká speváčka a herečka Beyoncé dominuje zoznamu osobností, ktoré sa tento rok angažovali v oblasti filantropie. V rebríčku Celebs Gone Good, ktorý každoročne zostavuje nezisková organizácia Do Something, je spolu s Lin-Manuelom Mirandom, Taylor Swift či Demi Lovato.Tridsaťpäťročná rodáčka z Houstonu sa na prvú priečku dostala napríklad vďaka podpore hnutia Black Lives Matter. Okrem toho vyzbierala 82-tisíc dolárov z predaja lístkov na svoje turné Formation pre ľudí v michiganskom meste Flint, ktoré má problémy s pitnou vodou a bola tiež headlinerkou charitatívneho koncertu na podporu Robin Hood Foundation - nadácie určenej na pomoc chudobným ľuďom v New Yorku.Druhé miesto patrí Lin-Manuelovi Mirandovi, ktorý podporil obete streľby vo floridskom Orlande. Tretia Taylor Swift darovala milión dolárov na pomoc obetiam záplav v Louisiane a štvrtá Demi Lovato zase šírila osvetu o problémoch s duševným zdravím. V zozname sa tiež umiestnili Shailene Woodley, John Cena, Miley Cyrus, Lady Gaga, Zendaya alebo Jesse Williams. Organizácia zverejnila aj rebríček celebrít, ktorých činnosť si treba všímať v roku 2017 a zoznam piatich osobností internetu.

Rebríček Celebs Gone Good:



1. Beyoncé

2. Lin-Manuel Miranda

3. Taylor Swift

4. Demi Lovato

5. Shailene Woodley

6. John Cena

7. Miley Cyrus

8. Lady Gaga

9. Zendaya

10. Jesse Williams

11. Gina Rodriguez

12. Chance the Rapper

13. Tyler Oakley

14. Serena Williams

15. Yara Shahidi

16. Justin Bieber

17. Shawn Mendes

18. Misha Collins

19. Nyle DiMarco

20. Aziz Ansari



Celebrity, ktoré treba sledovať v roku 2017:



1. Rowan Blanchard

2. Amandla Stenberg

3. Jaden Smith

4. Alessia Cara

5. Maddie & Mackenzie Ziegler



Osobnosti internetu:



1. The Dolan Twins

2. Markiplier

3. Caspar Lee

4. Cameron Dallas

5. Colleen Ballinger

