Avril Lavigne vydá nový album, ovplyvní ho boj s boreliózou

Autor: SITA, dnes 14:05

Na hudobníčkinej novej tvorbe by sa podľa jej slov mal odzrkadľovať boj s lymskou boreliózou, ktorou sa nakazila predvlani.

Avril Lavigne Foto: archívne, SITA, AP

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Kanadsko-francúzska speváčka Avril Lavigne vydá na budúci rok nový album. Príchod šiestej štúdiovky 32-ročná interpretka oznámila prostredníctvom služby Instagram." napísala.Rodáčka z mesta Belleville v provincii Ontário sa v príspevku zároveň poďakovala fanúšikom za podporu v boji s lymskou boreliózou, ktorou sa nakazila predvlani. Ako uviedla, ten sa odzrkadlí aj v jej tvorbe. "Nebol to len ťažký boj, ale bolo to aj poučné a odrazí sa to v mojej novej hudbe, umení, živote a osobnosti. Naďalej bude mojou prioritou bojovať a zvyšovať povedomie o lymskej borelióze prostredníctvom nadácie Avril Lavigne," uviedla.

Avril Lavigne v roku 2002 vydala debutový album Let Go. Pochádzajú z neho hity ako Complicated, Sk8er Boi, I'm With You či Losing Grip.



Nasledovali albumy Under My Skin (2004), The Best Damn Thing (2007), Goodbye Lullaby (2011) a Avril Lavigne (2013). Na konte má napríklad osem nominácií na prestížne ceny Grammy. Objavila sa vo filmoch Fast Food Nation (2006) či Osobná spravodlivosť (2007).

Informácie pochádzajú z webstránky www.aceshowbiz.com a archívu agentúry SITA.