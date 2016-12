Bieber sa nestretol s fanúšičkou, súd jej priznal odškodné

Autor: SITA, dnes 14:34

Floridský súd priznal istej Melisse Matthai odškodné 5300 dolárov.

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) - Kanadský spevák Justin Bieber musí zaplatiť približne 5300 amerických dolárov (v prepočte zhruba 5070 eur) istej Melisse Matthai, ktorá ho zažalovala za to, že zrušil zaplatené stretnutie s jej dcérou na júlovom koncerte v Miami. Rozhodol o tom súd na Floride.Dvadsaťdvaročný spevák odohral začiatkom júla dva koncerty v Miami, ktoré boli súčasťou jeho aktuálneho svetového turné k albumu Purpose (2015). Spomínaná Matthai kúpila na jedno z týchto vystúpení vstupenky pre seba a svoju dcéru Gabrielu za približne 1850 dolárov, pričom v cene bolo aj stretnutie so spevákom. Ten však potom v marci oznámil, že všetky tieto zaplatené stretnutia ruší. A hoci organizátori turné následne vyhlásili, že peniaze fanúšikom vrátia, Matthai v auguste speváka aj tak zažalovala.Bieber sa nezúčastnil ani na jednom z pojednávaní, pričom si na tento prípad ani nenajal žiadneho právnika. Súd preto rozhodol v prospech Matthai, ktorej uznal odškodné približne 5300 dolárov. V tejto sume je cena vstupeniek ako aj rôzne poplatky spojené so súdnym konaním.

Justin Drew Bieber , ktorý je okrem hudby známy aj početnými problémami so zákonmi, vydal v roku 2009 EP nahrávku My World, po ktorej nasledovali albumy My World 2.0 (2010), Under The Mistletoe (2011), Believe (2012) a spomínaný Purpose.



Na konte má tiež kompilácie My Worlds: The Collection (2010) a Journals (2013). Počas kariéry stihol získať napríklad jednu cenu Grammy, dve BRIT Awards, dvanásť American Music Awards, štrnásť Billboard Music Awards, či dvadsať Teen Choice Awards.

