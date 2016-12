Pitva Georgea Michaela nič neobjasnila, potrebujú viac času

Autor: SITA, dnes 17:39, aktualizované: dnes 18:03

Na určenie príčiny smrti zosnulého britského speváka a skladateľa Georgea Michaela budú potrebovať lekári a vyšetrovatelia viac času. Je nutné urobiť ďalšie testy.

Britský zosnulý spevák George Michael. Foto: SITA/AP

LONDÝN 30. decembra (WebNoviny.sk) - Prvá pitva zosnulého britského speváka a skladateľa Georgea Michaelaa je potrebné urobiť ďalšie testy, aby sa určila príčina smrti, oznámila v piatok britská polícia.Polícia z oblasti nazývanej Údolie Temže uviedla, že výsledky ďalších testov nebudú známe niekoľko týždňov. Smrť Georgea Michaela 25. decembra, na Prvý sviatok vianočný, vyšetrujú úrady ako. To naznačuje, že polícia nenašla žiadne dôkazy o násilnom zločine.Manažér umelca uviedol, že spevák zomrel vo veku 53 rokov na zlyhanie srdca vo svojom vidieckom dome. Pitvu vykonali vo štvrtok 29. decembra.