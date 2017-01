King Shaolin predstavili coververziu skladby Duch Človeka

Autor: SITA, včera 13:34

O réžiu videoklipu k skladbe Duch Človeka sa postarali Dominik Štofko a Laco Rychtárik.

Oslovilo ich Rádio Expres

Klip nakrúcali v košických ateliéroch

BRATISLAVA 16. januára (WebNoviny.sk) - Slovenská new-age popová kapela King Shaolin predstavila coververziu skladby Duch Človeka kapely IMT Smile. Skladbu produkoval líder skupiny Dominik Štofko vo vlastnom štúdiu a spevy nahrávali v SMT štúdiu.O mix nahrávky sa postaral dvorný zvukár kapely Miroslav Laho, o mastering zas Tomáš Karásek.prezradil Dominik Štofko.objasnil spevák.Formácia predtým predstavila pieseň fanúšikom a fanúšičkám naživo, pričom muzikanti dostali pozitívne ohlasy.povedal kapelník Michal Neffe.Skupina k piesni zverejnila aj videoklip. O réžiu sa postarali Dominik Štofko a Laco Rychtárik. Klip nakrúcali v košických ateliéroch produkčnej spoločnosti Woont.uviedol Štofko.povedal frontman.Nakrúcanie muzikantom znepríjemňovalo chladné počasie.prezradil Michal Neffe. Formácia chystá v marci klubové turné King Shaolin Maresi Tour 2017, počas ktorého predstaví aj skladby zo svojho druhého albumu Born Free.

Kapela King Shaolin debutovala albumom Road To The Machiavelli Valley (2012), z ktorého pochádzajú piesne Japan, My Road či Never Knows. Začiatkom roka 2014 začali pôsobiť aj ako sprievodná kapela Celeste Buckingham.



V roku 2015 získali na Medzinárodnom festivale piesne v poľskom Rzeszówe druhé miesto a Dominik Štofko si vďaka skladbe Friend odniesol ocenenie za najlepšiu kompozíciu. V skupine pôsobia aj Norbert Neuschl (basgitara, sprievodné vokály) a Michal Uličný (bicie nástroje). Vlani vydali EP Burn Inside.

