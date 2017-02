Beyoncé sa podelila o šťastnú správu, čaká dvojčatá

Autor: SITA, dnes 20:51

Speváčka oznámila informáciu o dvojičkách prostredníctvom služby Instagram, kde zverejnila fotografiu, na ktorej si drží tehotenské brucho.

Beyoncé sa podelila na instagrame so šťastnou správou. Foto: instagram.com/beyonce/

BRATISLAVA 1. februára (WebNoviny.sk) - Americká speváčka a herečka Beyoncé a jej manžel rapper Jay Z čakajú dvojčatá. Tridsaťpäťročná rodáčka z Houstonu to oznámila prostredníctvom služby Instagram, kde zverejnila fotografiu, na ktorej si drží tehotenské brucho." napísala speváčka k fotke.Beyoncé Giselle Knowles a 47-ročný Jay Z, vlastným menom Shawn Corey Carter, tvoria pár od roku 2002, keď spolu nahrali skladbu '03 Bonnie & Clyde z rapperovho albumu The Blueprint 2: The Gift & The Curse (2002). Zosobášili sa o šesť rokov neskôr a 7. januára 2012 sa im narodila dcéra, ktorej dali meno Blue Ivy.Informácie pochádzajú z webstránky www.usmagazine.com a archívu agentúry SITA.