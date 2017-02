Vera Lynnová oslávi 100. narodeniny vydaním nového albumu

Autor: SITA, dnes 20:09

Speváčka Vera Lynnová (vpravo) oslávi 100 rokov. Foto: SITA/AP

LONDÝN 2. februára (WebNoviny.sk) - Britská speváčka, textárka a herečka Vera Lynnová, známa ešte z čias druhej svetovej vojny, sa chystá tento rok osláviť svoje 100. narodeniny vydaním nového albumu, na ktorom sa objavia aj mnohé z jej najznámejších skladieb.Nový album s názvom "" vyjde 17. marca, a to tri dni pred Lynnovej 100. narodeninami. Speváčka vyjadrila dnes dojatie nad tým, že jej piesne sú stále obľúbené.Lynnová bola vďaka špeciálnym vystúpeniam pre príslušníkov britských ozbrojených síl počas druhej svetovej vojny známa ako "". Jej skladby ako We'll Meet Again či (There'll Be Bluebirds Over) The White Cliffs of Dover boli považované takpovediac za vojnové hymny.Svoje dávne hity, ktoré sa objavia na novom albume, Lynnová neprespievala. Chcela si totiž podľa vlastných slov zapamätať svoj hlas tak, ako znel kedysi. Viaceré známe sklady sa však na albume objavia v nových aranžmánoch." povedala Lynnová, ktorú citovala spravodajská stanica BBC.Lynnová svoje sté narodeniny okrem nového albumu oslávi tiež sprievodným koncertom. Ten sa bude konať 18. marca v londýnskom divadle Palladium a jeho výťažok bude venovaný charite pomáhajúcej deťom.