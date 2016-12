Video: Slovan opäť vyhral, Čeľabinsk nestrelil ani gól

Autor: SITA, včera 21:36, aktualizované: včera 21:52

Bratislavský tím v stredu zaznamenal tretí triumf z ostatných štyroch vystúpení, štvrtý z posledných šestnástich stretnutí.

Herná situácia pred bránou Traktor Čeljabinsk počas zápasu KHL medzi HC Slovan Bratislava a Traktor Čeljabinsk. Bratislava, 21. december 2016. Foto: SITA/Marek Mrviš

BRATISLAVA 21. decembra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Slovana Bratislava uspeli v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) v druhom zápase v sérii, v stredu večer doma zdolali Traktor Čeľabinsk tesne 1:0.Duel sledovala druhá najnižšia návšteva na domácich súbojoch Slovana v základnej časti KHL - na tribúny si našlo cestu 6844 divákov. Minimom je pritom 6770 priaznivcov z utorkového súboja proti Ufe. Bratislavský tím v stredu zaznamenal tretí triumf z ostatných štyroch vystúpení, štvrtý z posledných šestnástich stretnutí. Zaujímavosťou je, že stredajší duel spolu s triom Rusov viedol ako hlavný rozhodca Maďar Péter Gebei.Po bezgólovej prvej tretine sa "belasí" ujali vedenia v 24. min zásluhou Michala Hlinku, ktorý spomedzi kruhov nedal šancu českému brankárovi Pavlovi Francouzovi. V ďalšom priebehu už gól nepadol, stav sa nezmenil ani počas záverečnej power-play hostí.Slovan má po 42 stretnutiach v KHL 2016/2017 na svojom konte 52 bodov (skóre 95:123) a v tabuľke Západnej konferencie mu patrí 11. miesto, na postupové priečky do play-off aktuálne stráca 8 bodov. Najbližšie sa "belasí" predstavia v piatok 23. decembra o 19.00 h opäť pred vlastnými fanúšikmi proti Metallurgu Magnitogorsk.

HC Slovan Bratislava - Traktor Čeľabinsk 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Gól: 24. Michal Hlinka (Vopelka)

Vylúčení: 3:1 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Gebei (Maď.) Ravodin - Lazarev,Otmachov (všetci Rus.), 6844 divákov



Zostavy:

Slovan: Brust - Sersen, Kundrátek, Plastino, Švarný, Starosta, Marek Ďaloga, Bačik – Cheechoo, Taffe, V. Nedorost - Jeglič, Lušňák, Chipchura - S. Petráš, Zigo, Musatov - Michal Hlinka, Vopelka, J. Šiška

Čeľabinsk: Francouz - N. Belov, Borodkin, Kirill Koľcov, V. Denisov, Klimontov, Šinin, A. Petrov - Kručinin, Szczechura, Jakuceňa - Šarov, D. Roy, Pestunov - J. Novotný, Černikov, J. Petrov - Afonasievskij, Zinoviev, Penkovskij



Hlasy:

Miloš Říha (tréner Slovana): "Po dvoch dňoch sa tu opäť predstavil kvalitný súper. V prvej časti sme mali veľa šancí a mohli sme už vtedy rozhodnúť. Som rád, že to rozhodli mladíci a nemuseli sme čakať na Cheechooa. Chlapci podali poctivý výkon. Veľmi im za to ďakujem."



Anvar Gatijatulin (tréner Traktora): "Bol to veľmi ťažký duel. Rozhodujúce bolo, že sme v ňom nepremenili naše šance. Bez streleného gólu nie je možné zvíťaziť."



Michal Hlinka (útočník Slovana, autor víťazného gólu): "Je úplne jedno, kto dal gól. Samozrejme, potešilo ma, že to padlo mne a našej lajne. Dôležité je, že sme zvíťazili a podali ďalší dobrý výkon. Šli sme od prvej do poslednej sekundy a previedli sme taký výkon, ako v utorok proti Ufe. Verím, že ho zopakujeme aj v piatok proti Magnitogorsku. Vždy sa snažíme vychádzať z dobrej obrany a dnes nám to vyšlo."





Po slávnostnom vhadzovaní v podaní bratrancov Ladislava a Petra Škantárovcov, olympijských šampiónov vo vodnom slalome z Ria 2016, hokejisti Slovana nevyužili presilovku, keď Cheechoo vystrelil príklepom tesne nad a Jeglič takisto neposlal puk do bránky súpera. V ďalšom priebehu I. tretiny početnú výhodu dvakrát nevyužili ani hostia; medzi dvoma oslabeniami mal Slovan veľkú šancu na otvorenie skóre, ale gólman Francouz predviedol niekoľko kvalitných zákrokov.V 24. min vnikol do útočného pásma po pravej strane Vopelka, medzi kruhmi našiel Michala Hlinku a ten nedal brankárovi súpera šancu - 1:0. V 31. min po prihrávke V. Nedorosta nespracoval ťažký puk Taffe, inak by zakončil do odkrytej bránky.V 46. min unikol vo vlastnom oslabení Jeglič, ale jeho koncovku aj s kúskom šťastia zneškodnil vyrážačkou brankár Francouz. Na opačnej strane pred Borodkinom zachránil Brust, do ktorého to v 52. min napálil Jakuceňa. Na stave sa nič nezmenilo ani počas záverečnej power-play hostí.