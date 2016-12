Slovan bude mať zástupcu v Zápase hviezd KHL

Autor: SITA, dnes 12:03

Jonathan Cheechoo bol nominovaný zástupcami súťaže do elitného výberu Bobrovovej divízie.

Hráč Slovana Bratislava Jonathan Cheechoo (vľavo) si zahrá v zápase hviezd KHL. Foto: SITA/Marek Mrviš

MOSKVA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Útočník bratislavského Slovana Jonathan Cheechoo si zahrá v Zápase hviezd Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL), ktorý sa uskutoční v Ufe. Kanaďana nominovali zástupcovia súťaže do elitného výberu Bobrovovej divízie. Spolu s ním vybrali v treťom kole výberu aj Viačeslava Vojnova z Petrohradu a bývalého hráča Slovana Francisa Parého, ktorý momentálne pôsobí v Záhrebe. Cheechoo je jediným zástupcom slovenského účastníka KHL v exhibícii.Prvé mená pre Zápas hviezd KHL už tradične vyberali fanúšikovia, druhé novinári. Jedno miesto vo výbere každej divízie je vyhradené pre štyroch mladíkov, ktorí najviac upútajú v predvíkendovom Vyzývacom pohári.Exhibičný týždeň v Ufe sa uskutoční od 15. do 22. januára 2017. Odštartuje ho Vyzývací pohár mládežníckej MHL 15. januára a o štyri dni neskôr to bude Zápas hviezd Ženskej hokejovej ligy. Na sobotu 21. januára sú naplánované obľúbené súťaže zručností hráčov KHL a v nedeľu 22. januára exhibičný turnaj medzi výbermi jednotlivých divízií - Bobrovovej, Tarasovovej, Charlamovovej a Černyšovovej. Na programe sú dva semifinálové zápasy a jeden finálový. Hrať budú vždy štyria korčuliari a jeden brankár, v prípadnom predĺžení klesne počet hráčov v poli na troch.V nominácii na Zápas hviezd 2017 nechýbajú ani esá ako Pavel Daciuk, Iľja Kovaľčuk, Valerij Ničuškin, Maxim Afinogenov či Sergej Moziakin. Do Ufy by mali cestovať aj český brankár Pavel Francouz či jeho krajan, útočník Vladimír Sobotka. V každom tíme bude dovedna 11 hráčov - jeden brankár a desať hráčov v poli.V Ufe sa uskutoční už deviaty ročník Zápasu hviezd KHL, šiestu edíciu hostila v januári 2014 Bratislava.