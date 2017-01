Video: Slovan vyhral nad Amurom, opäť je bližšie k play-off

Autor: SITA, dnes 13:11, aktualizované: dnes 14:27

Obranca HC Slovan Bratislava Tomáš Kundrátek v súboji s Viačeslavom Litovčenkom z Amuru Chabarovsk počas zápasu Kontinentálnej hokejovej ligy. Bratislava, 3. január 2017. Foto: archívne, SITA/Marko Erd

CHABAROVSK 24. januára (WebNoviny.sk) - Hráči HC Slovan Bratislava zvíťazili 2:1 na ľade Amuru Chabarovsk v utorkovom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) 2016/2017 a sú o krok bližšie k splneniu základného sezónneho cieľa - postupu do play-off.zaznamenali siedmy triumf za sebou, z ostatných desiatich stretnutí majú deväť výhier.Zverenci trénera Miloša Říhu sa ujali vedenia už v 7. min, keď teč útočníka Jeffa Taffeho sa napriek zásahu gólmana Juhu Metsolu dostal až do jeho bránky. V druhej tretine boli domáci strelecky aktívnejší, ale Barry Brust svojich spoluhráčov podržal a neinkasoval. Slovanu vyšiel brejk v úvode tretej časti, Lukáš Vopelka zvýšil na 2:0 pre hostí. Za Amur síce v 50. min znížil Oleg Li, ale "belasí" si už nenechali ujsť víťazstvo v riadnom hracom čase a tri body.Slovan má po 53 súbojoch v tomto ročníku KHL na svojom konte 78 bodov (skóre: 126:143) a dostal sa priebežne na ôsmu priečku, ktorá po základnej časti zabezpečí prienik do play-off. Najbližšie sa "belasí" predstavia vo štvrtok 26. januára o 12.30 h SEČ v čínskom Pekingu na ľade klubu Červená hviezda Kchun-lun.