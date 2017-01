Video: Slovan stratil náskok, ale zvíťazil po nájazdoch

Autor: SITA, včera 22:29, aktualizované: včera 22:44

Hokejisti Slovana Bratislava viedli doma nad Lokomotivom Jaroslavľ dvojgólovým rozdielom, rozhodli však až samostatné nájazdy.

BRATISLAVA 31. januára (WebNoviny.sk) - Hráči HC Slovan Bratislava zvíťazili 3:2 po samostatných nájazdoch nad hokejistami Lokomotivu Jaroslavľ v utorkovom zápase Kontinentálnej ligy (KHL)."Belasí" v predchádzajúcich dvoch zápasoch u súperov prehrali - čínskemu tímu Červená hviezda Kchun-lun podľahli 0:2 a Admiralu Vladivostok 1:2. Lokomotiv už má istý postup do play-off.Zverenci trénera Miloša Říhu sa ujali vedenia presným zásahom Michala Hlinku v 15. min, gólovú poistku pridal v 36. min v presilovke Jonathan Cheechoo. Za hostí skorigoval v 56. min v početnej výhode Brandon Kozun a na 2:2 vzápätí vyrovnal ten istý hráč. V nájazdoch o triumfe domácich rozhodol Žiga Jeglič.Slovan má po 56 stretnutiach v KHL 2016/2017 na svojom konte 80 bodov (skóre 130:149) a na postupové priečky do play-off má aktuálne odstup dvoch bodov. Najbližšie sa "belasí" predstavia vo štvrtok 2. februára na domácom proti Dinamu Moskva.

Hokej - Kontinentálna hokejová liga (KHL) - utorok:



HC Slovan Bratislava - Lokomotiv Jaroslavľ 3:2 po sam. nájazdoch (1:0, 1:0, 0:2 - 0:0, 1:0)

Góly: 15. Michal Hlinka (Cheechoo), 36. Cheechoo (Taffe, Kundrátek), rozhodujúci sam. nájazd Jeglič - 54. Kozun (Nakládal), 56. Kozun (Pašnin, Kontiola)

Vylúčení: 5:5 na 2 min, navyše: 56. Brust (Slovan) 10 min za nešp. správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Vasiliev, Sergejev - Palej, Sivov (všetci Rus.), 10 055 divákov



Zostavy:

Slovan: Brust - Kundrátek, Sersen, Plastino, Švarný, Starosta, Luža, Bačík - Cheechoo, Taffe, Michal Hlinka - Musatov, Jeglič, A. Šťastný - Chipchura, Lušňák, Skalický - Vopelka, J. Šiška, S. Petráš

Jaroslavľ: Sudnicin - Nakládal, Osipov, Gavrikov, Ľubuškin, Pašnin, Rafikov, Koledov - Kozun, Kontiola, M. Talbot - Ilenko, Kraskovskij, Polunin - Galimov, Kartajev, D. Apaľkov - Kadejkin, Loktionov, Lugin - od 21. min Mosaľov





V prvej tretine mali obaja súperi niekoľko šancí na skórovanie, ale brankári chytali spoľahlivo. Slovan mal miernu prevahu, ktorú zužitkoval až v 15. min, keď Cheechoo našiel spoza bránky Michala Hlinku a ten z prvej zasunul puk za Sudnicina.Druhú polovicu II. tretiny poznačilo niekoľko vylúčení na oboch stranách, v závere jednej z nich Cheechoo švihom trafil horný roh bránky súpera a Slovan viedol 2:0. Jeho gól potvrdil aj videorozhodca, keďže hosťujúci tréner požiadal o prehodnotenie akcie v domienke, že gólu predchádzalo postavenie mimo hry.V tretej časti sa hostia snažili duel zdramatizovať, ale Brusta sa im dlho nedarilo prekonať. Na opačnej strane recept na Sudnicina nenašli Taffe, Kundrátek ani A. Šťastný. V 56. min v početnej výhode skorigoval Kozun a ten istý hráč vzápätí vyrovnal na 2:2. V predĺžení gól nepadol, v nájazdoch bod navyše pre Slovan zariadil Jeglič.

Hlasy:



Miloš Říha (tréner Slovana): "Bol to ťažký duel. Nebol v ňom lepší a horší tím. Škoda, že sme to neudržali a súper vyrovnal. Máme radosť aj z dvoch bodov."



Alexej Kudašov (tréner Lokomotivu): "Bol to zaujímavý a vyrovnaný zápas. Brankári previedli pekné zákroky, obe mužstvá mali viacero šancí. Dopadlo to tak, ako to dopadnúť malo."



Michal Hlinka (útočník Slovana): "Nechceli sme v závere povoliť, ale stalo sa, už to nevrátime späť. Našťastie, získali sme aspoň dva body, teraz sa už musíme pripravovať na ďalší duel. Lokomotiv hral dobre a kvalitne napádal. Jeho hráči pokrývali dobre stredné pásmo a nemali sme veľa šancí. Dali sme však dva góly a potom premenili aj dva nájazdy. Strácame na play-off pár bodov a burcuje nás to. Robíme všetko pre to, aby sme sa do osmičky dostali. "