Video: Slovan nestačil na Dinamo Moskva, play-off mu uniká

Autor: SITA, dnes 21:47, aktualizované: dnes 22:05

Hokejisti Slovana doma nezískali ani bod, prvýkrát od 23. decembra 2016 od duelu s Magnitogorskom.

Zľava: Jonathan Cheechoo z HC Slovan Bratislava a Konstantin Gorovikov z Dinamo Moskva počas zápasu Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) medzi HC Slovan Bratislava - Dinamo Moskva. Bratislava, 2. február 2017. Foto: SITA/Marko Erd

BRATISLAVA 2. februára (WebNoviny.sk) - Hráči HC Slovan Bratislava prehrali 1:2 s hokejistami Dinama Moskva vo štvrtkovom stretnutí Kontinentálnej ligy (KHL) a postup do play-off sa im poriadne vzdialil.Zverenci trénera Miloša Říhu v polovici prvej tretiny inkasovali z hokejok Alexandra Rybakova a Arťoma Podšenďalova, no v 28. min sa im podarilo skorigovať zásluhou Patrika Lušňáka. Viac gólov už nepadlo a Slovan doma nezískal ani bod, prvýkrát od 23. decembra 2016 od duelu s Magnitogorskom.Slovan má po 57 stretnutiach v KHL 2016/2017 na svojom konte 80 bodov (skóre 131:151) a na postupové priečky do play-off aktuálne odstup piatich bodov. Najbližšie sa "belasí" predstavia už v piatok 3. februára o 19.00 h na domácom ľade proti Viťazu Podoľsk.

HC Slovan Bratislava - Dinamo Moskva 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Góly: 28. Lušňák (Starosta) - 8. Rybakov (Hietanen, Sopin), 10. Podšenďalov (M. Solovjov, Kokarev)

Vylúčení: 1:4 na 2 min, navyše: Pogge 10 min za nešp. správanie, Pätoprstý 10 min za narazenie zozadu, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Sergejev, Vasiliev - Palej, Sivov (všetci Rus.), 10 055 divákov



Zostavy:

Slovan: Pogge - Kundrátek, Starosta, Plastino, Švarný, Bačík, Luža, Rosandič - Cheechoo, Taffe, Michal Hlinka - Musatov, Jeglič, A. Šťastný - Chipchura, Lušňák, Skalický - Vopelka, J. Šiška, S. Petráš - od 21. min Pätoprstý

Dinamo Moskva: Jeriomenko - A. Mironov, I. Nikulin, Hietanen, Višnevskij, Rylov, M. Solovjov, J. Zajcev - Kašpar, Tereščenko, M. Karpov - Kokarev, Gorovikov, Podšenďalov - Kokujov, Rybakov, Sopin - D. Tarasov, Dugin, Briukvin







Hlasy:

Miloš Říha (tréner Slovana): "Začínali sme ťažko a keď sme sa rozbehli, bola druhá tretina a prehrávali sme 0:2. Od druhej časti sme dominovali, ale z toľkého počtu striel sme dali len jeden gól. Trochu nás zradili presilovky. Chlapcom napriek prehre ďakujem, pretože do konca bojovali."



Sergej Oreškin (tréner Dinama Moskva): "Slovan hral v poslednom čase dobre, ale na ich hru sme sa pripravili. Do konca duelu sme bojovali a napokon získali tri body. Podali sme kvalitný kolektívny výkon."



Patrik Lušňák (útočník a strelec jediného gólu Slovana): "V tretej tretine sme mali dať nejaký gól, pár sekúnd pred koncom sme mali veľkú šancu. Teraz musíme pozerať, ako budú hrať naši konkurenti. My sa musíme pripraviť na piatok. V prvej tretine sme zaváhali a súper dal dva góly. Potom iba bránil a my sme sa tlačili dopredu, ale nepodarilo sa nám otočiť nepriaznivý stav. Je to veľká škoda, pretože sa nám vzdialil postup do play-off."

Prvú väčšiu šancu mali domáci, ale Lušňák namieril iba do lapačky Jeriomenka. Neskôr nepochodil ani Cheechoo a na opačnej strane Kokarev. V 7. min sa hostia dočkali, keď Rybakov obkorčuľoval Poggeho bránku a popri bezmocnom domácom gólmanovi otvoril skóre.Pogge iba ležal na ľade, keďže mu nôž na korčuli vypovedal službu a nemal sa tak čím zaprieť o ľadovú plochu. Od tohto okamihu neuplynuli ani dve minúty a Dinamo viedlo 2:0 presným zásahom Podšenďalova pomedzi Poggeho betóny. Ešte pred prvou sirénou mal Slovan výhodu presilovky o dvoch korčuliarov, ale Jeglič ani Cheechoo nenašli recept na brankár Jeriomenka.V úvode druhej tretiny spáli veľkú šancu Jeglič, Lušňák potom pálil tesne vedľa. Patrik Lušňák rozradostnil tribúny v 28. min, keď za Jeriomenka "upratal" odrazený puk po Starostovej delovke od modrej čiary. Hostia potom nepremenili brejk vo vlastnom oslabení.Slovan sa v tretej dvadsaťminútovke snažil aspoň vyrovnať, moskovský súper ich však pozornou hrou v defenzíve nepúšťal do šancí. Jednu z mála v 50. min nepremenil obranca Kundrátek. Gól už v tomto súboji nepadol a Slovan v ňom vyšiel bodovo naprázdno.