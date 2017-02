Video: Slovan podľahol Podoľsku, šanca na play-off zhasla

Autor: SITA, dnes 21:45

Slovanistov čakajú v základnej časti ešte dve stretnutia - obe na domácom ľade proti chorvátskemu Medveščaku Záhreb.

Herná situácia pred ruskou bránkou počas zápasu Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) medzi HC Slovan Bratislava - Viťaz Podoľsk. Bratislava, 3. február 2017. Foto: SITA/Marko Erd

BRATISLAVA 3. februára (WebNoviny.sk) - Hráči HC Slovan Bratislava prehrali 1:6 s Viťazom Podoľsk v piatkovom stretnutí Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) a definitívne prišli o šancu na postup do play-off. Slovan má po 58 stretnutiach v KHL 2016/2017 na svojom konte 80 bodov, v tabuľke Západnej konferencie už nebude lepší ako deviaty.Zverencov trénera Miloša Říhu zaskočil už v 4. min zásah hosťujúceho Alexeja Kopejkina. V 11. min počas presilovej hry síce vyrovnal Patrik Lušňák, no to bolo zo strany Slovana všetko. Domácim "ušiel vlak" v druhej tretine, v ktorej dvakrát inkasovali z hokejky Ivana Jacenka. V tretej dvadsaťminútovke ešte prikrášlili triumf Viťaza Maxim Afinogenov, Alexander Pankov a Mario Kempe."Belasých" čakajú v základnej časti ešte dve stretnutia - obe na domácom ľade proti chorvátskemu Medveščaku Záhreb (14. a 15. februára).

Hokej - Kontinentálna hokejová liga (KHL) - piatok:



HC Slovan Bratislava - Viťaz Podoľsk 1:6 (1:1, 0:2, 0:3)

Góly: 11. Lušňák (Skalický) - 4. Kopejkin (Jacenko, Kempe), 23. Jacenko (Švec-Rogovoj), 36. Jacenko (Švec-Rogovoj, Gimajev), 44. Afinogenov (Makejev), 46. A. Pankov (Švec-Rogovoj), 50. Kempe (Aaltonen, Horák)

Vylúčení: 5:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Ansons (Lot.), Gofman - Palej, Sivov (všetci Rus.), 10 055 divákov



Zostavy:

Slovan: Brust - Bačík, Kundrátek, Švarný, Plastino, Starosta, M. Rosandič, Luža - Michal Hlinka, Taffe, Cheechoo - Musatov, Jeglič, Chipchura - Skalický, Lušňák, Andrej Šťastný - Vopelka, Halama, S. Petráš - Pätoprstý

Podoľsk: Saprykin - Golovkov, A. Semionov, Katičev, Jeřábek, Lukin, Gimajev, Voronkov, Džiošvili - Makejev, A. Nikulin, Afinogenov - Kopejkin, Aaltonen, Kempe - Vyglazov, R. Horák, Černov - A. Pankov, Jacenko, Švec-Rogovoj





Slovan inkasoval hneď z prvej vážnejšej situácie, keď v 4. min Kopejkin po prihrávke Jacenka zblízka prepasíroval puk za Brustov chrbát. "Belasými" tento moment neotriasol, tlačili sa dopredu a v 11. min sa dočkali: v presilovke po peknej asistencii Skalického skóroval Lušňák. V neskoršom priebehu úvodného dejstva domáci "prežili" tri početné oslabenia.Úvod druhej časti hry patril hosťom. V 23. min Švec-Rogovoj zachytil Brustovu zlú rozohrávku spoza bránky, prihral Jacenkovi a ten nemal problém trafiť opustenú bratislavskú svätyňu - 1:2. V polovici zápasu mohol vyrovnať Cheechoo, Kanaďanova strela švihom však preletela tesne vedľa pravej žŕdky bránky Podoľska. V 36. min hosťom opäť zafungovala spolupráca Švec-Rogovoj - Jacenko: prvý menovaný asistoval, druhý strelou do ľavého horného rohu presne zakončil - 1:3.V tretej dvadsaťminútovke začal Slovan zostra v snahe urobiť niečo s výsledkom. Nádeje bratislavského mužstva však definitívne pochovali ďalšie zásahy hostí. V 44. min sa strelou od modrej čiary presadil Afinogenov a o dve minúty neskôr zblízka skóroval aj Pankov. Šiesty "klinec do rakvy" domácich pridal v 50. min Kempe.