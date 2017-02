Slovan nebude cestovať na posledný duel základnej časti KHL

Autor: SITA, dnes 06:51

Stretnutie medzi Medveščakom a Slovanom, ktoré sa malo hrať 17. februára v Záhrebe, presunuli na 14. februára do Bratislavy.

Andrej Štastný a Samuel Petráš z HC Slovan Bratislava počas zápasu Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) proti Lokomotivu Jaroslavľ. Bratislava, 31. január 2017. Foto: archívne, SITA/Marek Mrviš

ZÁHREB 5. februára (WebNoviny.sk) - Hokejový Slovan Bratislava dohrá sezónu už v domácom prostredí a napriek vyžrebovaniu už nepocestuje za súpermi. Pôvodne mal odohrať ešte 17. februára duel v Záhrebe, ale súboj s Medveščakom presunuli do Bratislavy.Chorvátsky tím nemá k dispozícii štadión, v čase termínu zápasu Kontinentálnej hokejovej ligy ho budú pripravovať na medzinárodné preteky v synchronizovanom krasokorčuľovaní, ktoré sa uskutočnia 18. a 19. februára.Po dohode Slovana a Medveščaku sa presunutý duel uskutoční 14. februára o 19.00 h v Bratislave, o deň neskôr sa uskutoční na rovnakom mieste pôvodne naplánovaný ďalší vzájomný súboj oboch tímov. Pre Slovan i Medveščak to budú posledné zápasy v základnej časti Kontinentálnej hokejovej ligy.uviedol na webe Medveščaku riaditeľ klubu pre komunikáciu Ranko Vučinič.Chorvátsky klub teraz ponúka svojim fanúšikom vrátenie už vopred zakúpeného vstupného alebo zájazd na zápas do Bratislavy, ktorý sa uskutoční 14. februára.