BRATISLAVA 1. februára 2017 (WBN/PR) - Diabolské hry je druhá kniha s detektívkou Kim Stonovou. Mrazivý príbeh s množstvom prekvapení, zvráteností a nebezpečných momentov. Skvelá detektívka, ktorá vám vlezie pod kožu.Keď nájdu zohavené a na smrť dobodané telo násilného zločinca, povolajú na miesto činu detektívku Kim Stonovú a jej tím, aby prípad čo najrýchlejšie vyriešili. Pri vyšetrovaní tohto brutálneho činu čoskoro zistia, že nejde o obyčajnú vraždu, ale o čosi oveľa vážnejšie a oveľazlovestnejšie.Prípad naberá na obrátkach, doslova každý deň sa vynárajú nové, mimoriadne znepokojujúce fakty. Podivuhodná hra sa začína a Kim musí čeliť nemilosrdnému protivníkovi, ktorý sa zabáva vlastnými zvrátenými pokusmi. Zdá sa, že nebezpečný psychopat ju vytrvalo sleduje a pozná všetky jej slabé miesta, a tak každý jej krok môže byť posledný. Začína tušiť, že niečo bude v neporiadku aj s ľuďmi, o ktorých by to nepredpokladala. Lenže zatiaľ nemá v rukách žiadne dôkazy...Ľudia ako my nie sú schopní pochopiť motívy psychopatov a ospravedlniť ich. Takto sa im darí ukrývať sa.Presne na to sa psychopati spoliehajú.Je bez svedomia. Nemá ho v genetickej výbave. Takí ľudia nie sú schopní cítiť záujem či lásku voči iným živým bytostiam. Prekvapivo tvoria až štyri percentá populácie. Často bývajú veľmi charizmatickí, sexi, zábavní a na pohľad šarmantní, čo im umožňuje zvádzať svoje okolie.Aj o tom sú Diabolské hry je britská autorka. Literárnu dráhu začínala písaním poviedok a účasťou na rôznych súťažiach. Napísala a vlastným nákladom vydala dva spoločenské romány (), potom sa začala venovať kriminálnemu žánru. Prvé dva trilery s ústrednou postavou detektívky Kim Stonovejzaznamenali fenomenálny úspech: predalo sa z nich vyše milióna výtlačkov. Obidva romány sa dlhodobo držia na popredných priečkach medzinárodných rebríčkov bestsellerov. Angela je jednou z najčítanejších autoriek kriminálnych románov súčasnosti.