V roku 2016 zomreli David Bowie, Prince aj Leonard Cohen

Tento rok naposledy vydýchli napríklad aj George Michael, Carrie Fisher, Alan Rickman, Anton Yelchin, Gene Wilder, Glenn Frey, Bud Spencer, Andrzej Wajda, George Martin, Muhammad Ali, Fidel Castro, Zsa Zsa Gabor a mnohí ďalší.

Spevák David Bowie podľahol 10. januára rakovine. Foto: archívne, SITA/AP

Hudobný svet v roku 2016 zarmútila aj smrť Princea. Foto: archívne, SITA/AP

Svet opustil i anglický spevák George Michael. Foto: archívne, SITA/AP

BRATISLAVA 30. decembra (WebNoviny.sk) - V roku 2016 svet opustilo viacero známych osobností z oblasti hudby, filmu či umenia. Patria k nim napríklad David Bowie, George Michael, Alan Rickman, Gene Wilder, Prince, Bud Spencer, Leonard Cohen, Carrie Fisher, Anton Yelchin, Glenn Frey či Zsa Zsa Gabor.Začiatkom roka svet šokovala správa o úmrtí anglického speváka Davida Bowieho. Muzikant, ktorý sa dožil 69 rokov, podľahol 10. januára rakovine. Interpret, vlastným menom David Robert Jones, sa narodil 8. januára 1947 a patril k najvýznamnejším hudobníkom v dejinách. Oceňované je najmä jeho novátorstvo zo 70. rokov, ktoré sa prejavilo na albumoch ako The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars (1972), Aladdin Sane (1973), Young Americans (1975) či "Heroes" (1977).Na konte má 26 sólových štúdioviek. Podarilo sa mu získať dve Grammy, vrátane ceny za celoživotné dielo, alebo štyri BRIT Awards, vrátane ceny za prínos britskej hudbe a BRITs Icon Award. V roku 2002 ho BBC označila za 29. najvýznamnejšieho Brita v dejinách. Americký magazín Rolling Stone ho v roku 2004 vyhlásil za 39. najlepšieho interpreta v dejinách a 23. najlepšieho speváka histórie. V roku 1996 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Okrem hudby sa venoval aj herectvu.Štrnásteho januára zomrel vo veku 69 rokov anglický herec Alan Rickman, ktorý takisto prehral boj s rakovinou. Predstaviteľ Severusa Snapea v sérii snímok o čarodejníkovi Harrym Potterovi (2001 - 2011) sa narodil 21. februára 1946 v Londýne. V rokoch 1972 až 1974 navštevoval Kráľovskú akadémiu dramatických umení. Ako člena Royal Shakespeare Company ho obsadili do úlohy Vicomta de Valmonta v inscenácii Nebezpečné známosti. Po tom, ako sa predstavenie v roku 1987 presťahovalo na Broadway, si Rickman za výkon vyslúžil prvú nomináciu na cenu Tony. Stvárnenie teroristu Hansa Grubera v snímke Smrtonosná pasca (1988) odštartovalo sériu záporných postáv, v ktorých sa Rickman predstavil.Medzi nimi boli úlohy vo filmoch Robin Hood: Kráľ zbojníkov (1991) či Rasputin (1996), za ktorý získal svoj jediný Zlatý glóbus, Primetime Emmy a Screen Actors Guild Award. Okrem toho sa predstavil aj v romantických drámach ako napríklad Truly Madly Deeply (1990) a Rozum a cit (1995). Medzi jeho ďalšie filmy patria tituly Dogma (1999), Galaxy Quest (1999), Dohola? (2001), Láska nebeská (2003), Parfum: Príbeh vraha (2006), Sweeney Todd: Čertovský holič z Fleet Street (2007), Víno roku (2008), Gambit (2012) či Komorník (2013). Ako režisér má na konte snímky Zimný hosť (1997) a V kráľových záhradách (2014), v ktorej si tiež zahral. Magazín Empire v roku 1995 zaradil Rickmana do stovky najsexi hviezd filmovej histórie a o dva roky neskôr do stovky najlepších filmových hviezd všetkých čias.Rok 2016 bol tým posledným aj pre hudobníka, speváka, skladateľa a herca Princea, ktorý skonal 21. apríla vo veku 57 rokov na predávkovanie sa liekmi proti bolesti. Muzikant, celým menom Prince Rogers Nelson, sa narodil 7. júna 1958 v Minneapolise v muzikantskej rodine. Ako sedemročný sa začal učiť hrať na klavír, v 13 rokoch nasledovala gitara a o rok neskôr bicie. Interpret je považovaný za jedného z najväčších hudobných novátorov. Vo svojej tvorbe kombinoval množstvo žánrov ako funk, soul, rock, pop, džez alebo r'n'b.Debutoval v roku 1978 albumom For You. Odvtedy ponúkal nové nahrávky takmer každý rok, pričom vydal 39 štúdioviek. Svoj posledný album HITnRUN Phase Two vydal vlani v decembri. Na celom svete predal viac ako 100 miliónov kópií nahrávok, na konte má sedem cien Grammy, štyri MTV Video Music Awards, jeden Zlatý glóbus aj Oscara. V roku 2004 ho uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy a podľa amerického magazínu Rolling Stone je 27. najlepším interpretom všetkých čias. Ako herec sa predstavil vo filmoch Purpurový dážď (1984), Pod višňovým mesiacom (1986) alebo Graffiti Bridge (1990). Dva razy sa oženil aj rozviedol.Siedmeho novembra naposledy vydýchol kanadský pesničkár a spisovateľ Leonard Cohen, ktorý sa dožil 82 rokov. Hudobník, celým menom Leonard Norman Cohen, prišiel na svet 21. septembra 1934. Debutoval v roku 1967 albumom Songs Of Leonard Cohen. Nasledovali štúdiovky ako napríklad New Skin For The Old Ceremony (1974), I'm Your Man (1988), The Future (1992), Ten New Songs (2001), Dear Heather (2004), Old Ideas (2012), Popular Problems (2014) či You Want It Darker (2016).Okrem toho má na konte aj niekoľko koncertných záznamov a kompilácií. Medzi jeho známe skladby patria napríklad Suzanne, So Long, Marianne, Dance Me To The End Of Love a Hallelujah. Od roku 1991 je členom Kanadskej hudobnej siene slávy, od roku 2008 Rock'n'rollovej siene slávy a v roku 2010 mu udelili prestížnu cenu Grammy za celoživotné dielo. Venoval sa tiež literatúre.Na prvý sviatok vianočný zomrel anglický spevák George Michael, ktorý sa dožil 53 rokov. Interpret, vlastným menom Georgios Kyriacos Panagiotou, sa narodil 25. júna 1963 v Londýne. V roku 1981 založil spolu s Andrewom Ridgeleyem popové duo Wham!, ktoré sa preslávilo predovšetkým hitmi Last Christmas alebo Wake Me Up Before You Go-Go. V roku 1987 sa Michael vydal na sólovú dráhu, pričom na konte má štúdiovky Faith (1987), Listen Without Prejudice Vol. 1 (1990), Older (1996), Songs From The Last Century (1999), Patience (2004) či živák Symphonica (2014).Celosvetovo predal viac ako 100 miliónov kópií albumov. Medzi jeho najúspešnejšie single patria aj skladby ako napríklad Faith, Careless Whisper, A Different Corner, I Want Your Sex, One More Try, Don't Let the Sun Go Down on Me (feat. Elton John), Somebody to Love (feat. Queen), Jesus to a Child alebo Fastlove. Magazín Billboard ho zaradil na 40. miesto rebríčka 100 najúspešnejších interpretov všetkých čias. Počas kariéry získal napríklad dve Grammy, tri BRIT Awards, štyri Ivor Novello Awards či tri American Music Awards.Dvadsiateho siedmeho decembra zomrela vo veku 60 rokov americká herečka a spisovateľka Carrie Fisher, ktorá sa preslávila ako princezná Leia Organa vo filmovej ságe Star Wars. Stalo sa tak štyri dni po tom, ako počas letu z Londýna do Los Angeles utrpela masívny infarkt. Narodila sa 21. októbra 1956, pričom jej rodičmi boli spevák Eddie Fisher a herečka Debbie Reynolds. Ako herečka debutovala v roku 1969 v televíznej snímke Debbie Reynolds and the Sound of Children. Známou sa stala o osem rokov neskôr vďaka filmu Star Wars: Epizóda IV - Nová nádej, v ktorom stvárnila spomínanú Leiu Organu.Túto úlohu si neskôr zopakovala aj v snímkach Star Wars: Epizóda V - Impérium vracia úder (1980), Star Wars: Epizóda VI - Návrat Jediov (1983), Star Wars: Sila sa prebúdza (2015) ako aj v pripravovanej ôsmej epizóde tejto vesmírnej ságy, ktorá sa dostane do kín na budúci rok. Zahrala si napríklad aj vo filmoch Bratia Bluesovci (1980), Hana a jej sestry (1986), Schôdzka so smrťou (1988), Keď Harry stretol Sally (1989), Špionátor (1997), Jay a mlčanlivý Bob vracajú úder (2001), Charlieho anjeli 2: Na plný plyn (2003) či Mapy ku hviezdam (2014). Je tiež autorkou niekoľkých kníh ako Pohľadnice z Hollywoodu (1987) či Wishful Drinking (2008). V rokoch 1983 a 1984 bola vydatá za hudobníka Paula Simona a v rokoch 1991 až 1994 bol jej partnerom hľadač talentov Bryan Lourd, s ktorým mala 24-ročnú dcéru Billie.